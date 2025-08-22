A pesar de esto, la China Suárez volvió a llamar la atención con una selfie desde una tienda de Turquía donde una vez más eligió un vestido de inspiración boho chic súper suelto en el área de la panza, ideal para disimular un embarazo.

CHINA SUAREZ LOOK EMBARAZO El llamativo look "suelto" de la China Suárez tras negar los rumores de embarazo.

Desde su mansión, la China Suárez deslumbró en bikini colaless y piercing XL

China Suárez sigue explotando las redes sociales mostrando postales de su lujosa vida en Turquía, ahora sin la compañía de sus hijos que regresaron a la Argentina.

Desde que llegó a Estambul, la China Suárez no ha parado de subir la temperatura con posados en trajes de baño cada vez más audaces y llamativos.

En esta oportunidad, la China Suárez dejó ver parte del imapctante jardín y pisicina de la nueva mansión a la que se mudó con Mauro Icardi aunque fue su lomazo el que se robó las miradas.

china suarez bikini xs

La China Suárez presumió su figura con una microbikini bicolor de bombacha colaless y fue por más luciendo un piercing de strass XL en su ombligo.

Qué harán la China Suárez y Mauro Icardi para que Rufina regrese a Turquía

La China Suárez volvió a ser noticia de todos los portales luego de que se confirmara el sorpresivo regreso de su hija Rufina Cabré a la Argentina.

Rufina Cabré decidió instalarse con la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía pero decidió viajar con sus hermanos a menos de dos semanas de su llegada a Estambul.

“Los más pequeños se quedan con Benjamín Vicuña y Rufina con Cabré, que volvió porque extrañaba un poco y para aprovechar los días que todavía tiene libre", dijeron en Intrusos sobre las razones del regreso de la pequeña.

Además, Karina Iavícoli dio detalles del ofrecimiento que la China Suárez y Mauro Icardi le habrían hecho a Nicolás Cabré para que Rufina vuelva a Turquía. "Existe la posibilidad, de que ella retorne a Turquía junto a su padre, lo cual no está nada mal porque a él le interesa saber dónde va a vivir ella, los lugares donde se va a mover, el colegio. No está mal si Cabré acepta este ofrecimiento”, explicó la periodista.