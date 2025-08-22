Qué dijo Wanda Nara del video íntimo de Mauro Icardi en ropa interior.

Además, Wanda Nara se mostró muy angustiada por momentos y hasta dio a entender que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi.

Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez

"Yo hablé con él (por Mauro Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, indicó Wanda Nara.

Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen. No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, agregó Wanda Nara encendiendo las especulaciones.

china suarez reaccion wanda nara embarazo

Minutos despúes en Intrusos se comunicaron con el entorno de la China Suárez y negaron su embarazo. "Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas", precisó Paula Varela a lo que Karina Ivícoloi agregó:"La China no está embarazada, no es verdad, miente en eso".

Wanda Nara grabó a Mauro Icardi y lo mandó al frente: "No me dijiste que..."

A través de un explosivo descargo en su cuenta de X, Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi a quien volvió a cuestionar por no pagar lo que le corresponde a sus hijas y hasta lo mandó al frente con la conversación privada que tuvieron.

"Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago. Mientras incumplís yo pago todo con trabajo. Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos”, arrancó Wanda Nara furiosa.

“Tanto te preocupan mis viajes, ocúpate de ser padre de las tuyas", siguió. “Hace tres días cuando vos y yo hablamos por teléfono esto no me lo dijiste. Ahora reviso las grabaciones. Me gusta ser clara y hablar de frente”, cerró anticipando que podría mostrar toda su conversación y exponerlo públicamente.