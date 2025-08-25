wanda nara video masterchef Filtran video que confirma si echarán a Wanda Nara de Masterchef Celebrity.

Fue Laura Ubfal quien publicó la grabación donde se ve a Wanda Nara junto a su peluquero Kenny Palacios recorriendo el estudio donde se grabará el reality de cocina, confirmando así la conducción de la rubia.

¡Bombazo! Wanda Nara se va de Argentina: ¿cerca de Icardi y la China Suárez?

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un nuevo posteo adelantando una posible mudanza a otro país y cerca de Mauro Icardi y la China Suárez.

Tras las impactantes declaraciones que dio en Ezeiza donde por primera vez se quebró al hablar de su relación con Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un notición.

A través de una foto de su impactante piso en Milán, Wanda Nara reveló que recibió una nueva propuesta de trabajo desde Italia, donde ya salió ganadora de Bailando con las Estrellas.

wanda nara mudanza italia

"Que difícil. Hoy me levanté con una propuesta laboral en Italia muy importante. Implica mudanza", escribió Wanda Nara junto a un emoji llorando, una llave y la bandera italiana.

Wanda Nara se comparó con Julieta Prandi

Wanda regresó de Estados Unidos y por primera vez se quebró cuando habló con los periodistas que la esperaban en el aeropuerto hablando como nunca antes de sus conflictos y mala relación con Mauro Icardi.

Angustiada, Wanda Nara incluso comparó la situación que está atravesando con el caso de Julieta Prandi y su ex marido Claudio Contardi y ahora se confirmó que la top denunciará a Icardi por violencia sexual y física.

china suarez reaccion wanda nara embarazo

"Esta semana van a ampliar todas las declaraciones por violencia. Las nenas van tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas", relató Laura Ubfal luego de comunicarse con Wanda Nara.

"Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció, un colegio no se presta algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última 'en presencia de mis hijos", agregó Ubfal quien además reveló que existen seis causas judiciales contra Mauro Icardi.

Wanda Nara al borde del llanto

En su llegada a Ezeiza, Wanda Nara disparó contra Mauro Icardi y se mostró de lo más angustiada por las situaciones que habría vivido con el futbolista.

“Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes”, dijo Wanda Nara dejando a todos impactados.

wanda nara embarazo china suarez

"Yo quiero que tenga la pena que decida un juez. No sé qué pena le corresponde. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará un juez”, agregó Wanda Nara sobre la condena que desea para Mauro Icardi.