gimena accardi posteo bahia blanca El impactante posteo de Gimena Accardi tras mostrarse con Andrés Gil en Bahía Blanca.

"En Bahía Blanca nacieron mi mamá y mi abuela. Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. Gracias Bahienses por el amor. Las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo", escribió emocionada Gimena Accardi.

La pelea entre Nico Vázquez y el amante de Gimena Accardi: "Tuvieron que separarlos"

La pareja tomó una drástica decisión y firmó el divorcio este jueves por la mañana tras más de 18 años de relación.

Mientras siguen las repercusiones por las declaraciones de Gimena Accardi dando detalles sobre su engaño y crecen las hipótesis sobre el supuesto tercero en discordia, salió a la luz una fuerte pelea que habría tenido Nico Vázquez al enterarse de la situación.

"Nico Vazquez habría encarado al amante de una manera que alguien tuvo que intervenir para separarlos", reveló Karina Iavícoli en Intrusos. "Es alguien muy cercano" agregó la panelista quedándose en silencio cuando sus compañeros le preguntaron si se trataba de Andrés Gil.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez juntos

En cuanto a la división de bienes, revelaron que Nico Vázquez fue muy generoso. Gimena Accardi se quedará con la casa que tenían en común y el resto se repartirá en mitades iguales. Además, Gimena seguiría trabajando con Nico como director de la obra que está protagonizando con Andrés Gil.

Gimena Accardi reveló con quién engañó a Nico Vázquez

En OLGA, Gimena Accardi dio su versión de los hechos y negó por todo lo alto que su infidelidad haya sido con su compañero de teatro el actor Andrés Gil.

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, dijo mirando a cámara luego de admitir su error.

gime accardi engaño nico vazquez andres gil

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida... “Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, dijo Accardi en vivo por Olga.