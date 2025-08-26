florencia de la v look tailandia El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más.

Desde las calles de Bangkok, Florencia de la V impuso tendencia presumiendo sus piernas con unos shorts off-whie, bodysuit color chocolate y, como toque súper chic, pañuelo de seda anudado en su cintura.

Florencia de la V marca tendencia en sus viajes por el mundo

Florencia de la V disfrutó del verano a pleno paseando por las playas de la costa argentina, Punta del Este, y hace poco Miami.

En cada una de sus mini vacaciones, Florencia de la V causó sensación con los osados trajes de baño que lució apostando por los diseños animal print más explosivos.

florencia de la v playa.jpg

Además, Florencia de la V viajó a Mendoza durante el fin de semana de la Vendimia y siguió marcando tendencia con una catarata de looks imposibles de pasar desapercibido.

florencia de la v vacaciones.jpg

Florencia de la V marca tendencia en Punta del Este

Una vez más, Florencia de la V usó cada una de sus visitas a la playa para imponer tendencia jugándosela con looks veraniegos de lo más osados.

Florencia de la V incluso se convirtió en la reina de las enterizas animándose a los diseños más sensuales como su enteriza de leopardo a la que agregó camisa off-white anudada, collar golden y capelina como cierre perfecto.