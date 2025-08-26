Inicio Farándula Florencia de la V
Arrasó

El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más

Florencia de la V viajó a Tailandia y los seguidores quedaron impactados con sus looks en las calles de Bangkok. Los detalles

Por UNO
El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más

El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más

El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más
Foto: Florencia Donoso/ Redes Grupo América

Florencia de la V se tomó unas vacaciones de su trabajo como conductora de Los Profesionales de Siempre por canal 9 y viajó a Tailandia con Marley.

Al igual que famosos como Susana Giménez, Charlotte y Alex Caniggia, Georgina Barbarrosa, entre otros, Florencia de la V formará parte de un nuevo programa de Por el Mundo, con la ciudad de Bangkok como destino.

Como siempre hace en sus viajes, desde el primer momento de su llegada Forencia de la V les ha mostrado a sus seguidores postales de sus paseos y recorridas aunque fueron sus looks los que se robaron la atención.

florencia de la v look tailandia
El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más.

El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más.

Desde las calles de Bangkok, Florencia de la V impuso tendencia presumiendo sus piernas con unos shorts off-whie, bodysuit color chocolate y, como toque súper chic, pañuelo de seda anudado en su cintura.

Florencia de la V marca tendencia en sus viajes por el mundo

Florencia de la V disfrutó del verano a pleno paseando por las playas de la costa argentina, Punta del Este, y hace poco Miami.

En cada una de sus mini vacaciones, Florencia de la V causó sensación con los osados trajes de baño que lució apostando por los diseños animal print más explosivos.

florencia de la v playa.jpg

Además, Florencia de la V viajó a Mendoza durante el fin de semana de la Vendimia y siguió marcando tendencia con una catarata de looks imposibles de pasar desapercibido.

florencia de la v vacaciones.jpg

Florencia de la V marca tendencia en Punta del Este

Una vez más, Florencia de la V usó cada una de sus visitas a la playa para imponer tendencia jugándosela con looks veraniegos de lo más osados.

Florencia de la V incluso se convirtió en la reina de las enterizas animándose a los diseños más sensuales como su enteriza de leopardo a la que agregó camisa off-white anudada, collar golden y capelina como cierre perfecto.

florencia de la v enteriza leopardo.jpg

Temas relacionados:

Te puede interesar