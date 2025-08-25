zaira nara taparrabos
Las fotos de Zaira Nara en taparrabos de gamuza desde el Caribe mexicano.
Más atrevida y sexy que nunca, Zaira Nara enloqueció a sus seguidores luciendo una microbikini de bombacha taparrabos ultra pequeña de gamuza, causando una catarata de comentarios instantanea.
Qué pasó entre Zaira Nara y Nico Furtado
Según revelaron en LAM, durante su paso por Ibiza, Zaira Nara habría iniciado un apasionado romance de verano con Nico Furtado, ex de Ester Expósito y la China Suárez.
"Zaira Nara con Nicolás Furtado. Ella se fue a Italia con sus hijos, va a Ibiza convocada por una agencia, Nico también. Ese día lo conoce y comenzaron a pasar cosas a tal punto que decide quedarse porque comenzaron a tener un affaire", arrancó Pepe Ochoa.
pampita zaira nico furtado ibiza
"Ella se muda con él, estuvieron cuatro o cinco días. Todos apuntaban a Pampita, pero no", agregó sobre las primeras versiones que lo vinculaban con Pampita, recién separada de Martín Pepa.
Zaira Nara impone tendencia en Ibiza
Zaira Nara está anticipando los must have del verano 2026 en cada una de sus salidas y tardes de mar y playa. Como no podía ser de otra manera, las microbikinis no se quedaron afuera presumiendo su lomazo con los modelos más sexys y fashionistas.
En esta oportundad, Zaira Nara sorprendió con la tendencia metalizada luciendo una microbikini mixta de bombacha colaless turquesa y corpiño violeta, luciendo como toda una sirena desde las rocas.
Escracharon a Wanda Nara y Zaira Nara en Uruguay: "¡Patas sucias!"
La familia Nara volvió a ser noticia, esta vez por los rumores que llegaron desde Uruguay donde Wanda y Zaira Nara viajaron el domingo.
Al iguall que Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara y Zaira Nara decidieron celebrar el Día del Padre con un viaje express a Uruguay acompañadas por Andrés Nara. Desde allí, las hermanas no pararon de subir fotos y videos aunque fueron algunos de los presentes los que las mandaron al frente según revelaron en Puro Show.
wanda nara zaira nara uruguay.avif
"Nuestros seguidores están por todos lados y las vieron (a las hermanas Nara) en Buquebus volviendo de Uruguay. Me contaban que estaban hablando a los gritos. ¿Y de qué hablaban? De una foto que había subido Elian, alias L-Gante”, arrancó Pochi de Gossipeame.