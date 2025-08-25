nati jota bikini barco En bikini XS, Nati Jota anunció que está viviendo en un barco y las fotos causaron furor.

Además, Nati Jota eligió un plano de lo más audaz mostrando en detalle su microbikini de bombacha colaless tiro alto color violeta y corpiño con mega escotazo.

Nati Jota marca tendencia con sus bikinis desde Europa

Nati Jota arrasa con sus looks mostrando las tendencias que serán furor la próxima temporada. Ideal para resaltar su bronceado dorado y destacar sus curvas, Nati Jota eligió una microbikini color naranja neón con bombacha tiro alto ultra cavada de inspiración ochentera que causó sensación.

nati jota bikini neon

Días antes, Nati Jota arrancó con sus vacaciones eligiendo una microbikini off-white, la infaltable del 2025, y para un toque más coquette agregando un sombrero con moño enlazado.

nati jota bikini barcelona

El video de Nati Jota y Gastón Edul

Nati Jota y Gastón Edul siguen encendiendo los rumores de romances con llamativas publicaciones desde Miami, donde viajaron para cubrir el Mundial de Clubes.

Desde hace meses Nati Jota y Gastón Edul han generado fuertes sospechas sobre su posible vínculo amoroso, y ahora provocaron un terremoto en las redes con su último video.

nati jota gaston edul video miami.jpg

Fue Nati Jota quien hizo el posteo. A través de sus stories, Nati Jota comunicó su regreso de Miami y grabó a Gastón Edul en su cuarto despidiéndola. "Se tuneó y se fue a trabajar", escribió la rubia junto al video.

Días antes, Nati Jota sorprendió a sus seguidores con una foto disfrutando del atardecer con Gastón y escribió un descargo sobre su relación. "Con Gastón todo bien, es charleta. Él le habla a mis amigas mientras tomo sol y me entretengo escuchando (estamos en el mismo edificio casulamente). Cuenta el andapalla en primera persona y se gana a la gente... ya lo he visto", escribió generando toda una revolución entre sus followers.