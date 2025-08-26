¡Bombazo! Apareció Jesica Cirio en la televisión: "Estoy recuperándome"

jesica cirio intrusos Apareció Jesica Cirio en la televisión: "Estoy recuperándome".

Además Jesica Cirio se refirió a su relación con su ex Martín Insaurralde. "Es el papá de mi nena, cóno no voy a hablar, tengo la mejor, es un excelente papá", dijo sin ampliar el tema.

Elías Piccirillo habló desde la cárcel

En un audio, el ex de Jesica Cirio reveló que está viviendo una pesadilla y que es inocente de las acusaciones en su contra. "Realmente, estoy viviendo una pesadilla. Nunca me imaginé estar en una situación así. Estoy privado de mi libertad siendo una persona inocente; es una situación muy abrumadora. No son momentos fáciles y es algo que te perturba psicológicamente. No se lo deseo a nadie. Las horas acá, y los momentos, se vuelven interminables", arranca diciendo el empresario.

Además, Elías Piccirillo negó que su abogado esté siendo pagado por Jesica Cirio. "Jésica no me puso el abogado. Eso es un tema familiar. No digan cosas que no son, dijo elogiando el trabajo que está siendo su letrado.

Jesica Cirio reveló si está vendiendo ropa usada en una feria del conurbano

Jesica Cirio volvió a ser noticia de todos los portales. Según revelaron en Puro Show, la tophabría tomado una drástica decisión con las posesiones del polémico empresario.

“Le saqueó el vestidor, como tiene toda ropa importada, de muy buena calidad, le llevó a una persona que vende ropa importada en Palermo, que se llama Sandra, y le llevó la ropa de Piccirillo”, explicó Fernanda Iglesias.

“Así que a lo mejor, si te querés comprar un traje importado y caes en lo de Sandra, te llevás la ropa de Piccirillo”, agregó en tanto que aclaró que no se debe a falta de dinero. "No es por sus deudas porque tiene plata, pero por tener más dinero y más dinero cada vez más, puso en venta toda la ropa de su ex marido", afirmó.

jesica cirio audio.webp

Tras los rumores, en Mujeres Argentinas llamaron por teléfono a Jesica Cirio y le preguntaron si vende ropa en una feria. "No sé ni dónde dijeron eso”, le contestó la modelo a Belén Ludueña sin querer dar más detalles del tema.