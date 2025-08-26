La Chilindrina no se murió, pero ya tiene todo planificado para el día que le toque dejar este mundo. Así lo manifestó ella misma en un breve reportaje, donde detalló cómo será su funeral y qué ropa le pondrán mientras sus seres queridos la despiden con amor y buenos recuerdos.

chilindrina2 La Chilindrina. María Antonieta de las Nieves fue internada porque se puso "agresiva".

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto me van a maquillar”, les contó a varios periodistas. Los datos generaron escalofríos entre sus fans y los de la querida vecindad de El Chavo del 8, que no entienden cómo tuvo el valor de organizar todo.

María Antonieta de las Nieves, como figura en su partida de nacimiento, también sostuvo que espera que después de muerta le hagan una estatua de cera, como a Chespirito. “Me gustaría estar en el Museo de Cera, porque si está El Chavo imagínense cómo sería tener a La Chilindrina”, agregó.