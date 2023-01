►TE PUEDE INTERESAR: Emilia Attías subió foto en micro-bikini y es demencial

marixa balli calzas 1.jpg Marixa Balli mostró sus calzas como nunca antes y explotó todo.

Además, Marixa no para de sorprender a los fans con los explosivos looks que está eligiendo para cada programa y el lunes por la noche no fue la excepción.

La también bailarina se la jugó con unas calzas negras de cuero súper ajustadas que combinó con musculosa negra estampada y tacos súper altos. "Muy cachaca", escribió Marixa Balli junto a la foto que se llenó de elogios y comentarios como "Siempre estás brutal", "la más linda", "diosa", entre otros.

marixa balli calzas 2.jpg

El look de Marixa Balli en la mesa de Mirtha

Marixa Balli fue invitada a la noche de Mirtha Legrand y arrasó.

La diosa dijo presente en el programa de Mirtha Legrand y demostró que a sus 53 años está más fabulosa y espectacular que nunca.

marixa balli mirtha.jpg

Para la ocasión, Marixa Balli eligió un vestido largo con transparencias y bordados de paillettes negros súper sensual que marcaba su figura a la perfección y sus fans se lo hicieron notar. "Estás mejor que en La Salada", "Qué hermosa", escribieron fascinados.

Flavia Palmiero mostró la micro-bikini blanca como nunca antes

Otra famosa que arrasó a sus 56 años fue Flavia Palmiero que sigue demostrando que está más fabulosa y radiante que nunca. La rubia no teme a la hora de mostrar su figura al natural publicando fotos sin retoques ni photoshop y esta vez no fue la excepción.

Siempre activa en las redes sociales, Flavia Palmiero sigue con la promoción de su marca de bikinis y trajes de baño y ahora ha sorprendido con una nuevas fotos desde las playas de Cannes.

Como todos los años, Flavia Palmiero fue la encargada de protagonizar la campaña de la temporada primavera-verano 2023 y volvió a presumir su figura con una micro-bikini blanca explosiva.

La diosa modeló un diseño de un solo hombro de lúrex súper sensual y presumió orgullosa sus curvas sin fitros ni photoshop recibiendo una catarara de elogios y comentarios.

flavia palmiero bikini blanca.jpg

