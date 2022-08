La diosa anticipó el Mundial 2022 posando con la camiseta argentina y bromeando sobre el furor que han causado las figuritas del mundial.

florencia peña camiseta 2.jpg

"Tengo una gran noticia para darles: Salí elegida como la figurita fácil del mundial. Con 1500 de las mías, te llevas la de Messi. Golazo", escribió picante provocando una catarata de comentarios por parte de sus followers y de famosos como Marley, Adabel Guerrero, entre otros.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡¿Sos vos?!", Gladys la Bomba se puso vestidito con agujerito y explotó twitter con su lomazo

La foto más esperada de Florencia Peña y Silvina Luna

Luego de que Florencia Peña perdiera su cuenta oficial de Instagram, la conductora de LPA visitó el estudio de LAM y se reencontró con Silvina Luna.

Tanto Florencia Peña como Silvina Luna son dos de las famosas más explosivas de Divas Play e incluso han protagonizado algunas de las producción fotográficas más explosivas y sensuales de la plataforma.

Silvina Luna y Florencia Peña incluso grabaron videos donde se mostraron de lo más cariñosas y hasta besándose. Ahora las diosas volvieron a posar juntas desde LAM.

silvina luna florencia peña.jpg El esperado reencuentro de Silvina Luna y Florencia Peña.

Fue Silvina Luna quien compartió las fotos y las acompañó con un picante mensaje adelantando una posible nueva producción. "Se viene nueva producción que dicen!?", escribió enloqueciendo a sus seguidores con la propuesta.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡¿Sos vos?!", Gladys la Bomba se puso vestidito con agujerito y explotó twitter con su lomazo

Florencia Peña volvió a Instagram recargada

La conductora Florencia Peña regresó a Instagram luego que le censuran su cuenta que tenía más de 6 millones, tras ser censurada por las fotos que subió promocionando su perfil de Divas Play.

La actriz y humorista empezó de cero y en muy poco tiempo, gracias a la ayuda de muchos colegas y colegas, subió la cantidad de followers, sin embargo está muy lejos de alcanzar la cifra que tenía en la cuenta @flor_de_p.

Flor realizó un primer posteo utilizando una foto caracterizada como boxeadora y asegurando que es una imagen que la define y vuelve "recargada".

Florencia Peña primer posteo Instagram nuevo.PNG Florencia Peña regresó a Instagram luego de ser censurada por las fotos de Divas Play.

"Esta foto me define (no importa cuando veas esto). Reír me hizo invencible, no como los que siempre ganan sino como los que nunca se rinden", escribió la conductora de LPA (América TV).

El descargo de Florencia Peña

Se cree que Florencia Peña fue censurada por las fotos de contenido hot que subía promocionando al sitio para adultos Divas Play.

En un video que publicó en su nueva cuenta de Instagram , la actriz habló de lo sucedido y si bien lamentó la situación aseguró que vuelve con todo.

"Seis millones de seguidores tenía mi cuenta. Ocho años de comunicación con el afuera, comunicación directa. Mi cuenta verificada, mi bitácora de vida, todas mis experiencias compartidas, todas ahí adentro quedaron hoy y nadie me da una respuesta por qué no me la devuelven y por qué no puedo seguir teniendo mi @flor_de_p, les propongo un nuevo comienzo porque ya me lo propuse a mí, acá estoy de nuevo", dijo.

"Les prometo que va haber mucho humor, seguramente alguna que otra foto sexy porque esto soy. Soy una mujer libre y me la banco, me la re contra mil banco y ojalá que eso sea inspiración para que muchas se sientan siempre así. Las putas amas de sus vidas, yo me siento la puta ama de la mía. A partir de ahora soy @soyflorpe, recargada", cerró una de las celebridades de Divas Play.