Tras su viaje por Japón y las Islas Maldivas, China Suárez y Mauro Icardi llegarían a la Argentina el viernes 5 de junio para que el jugador se reencuentre con sus hijas.
Inminente llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina: ¿podrán ver a sus hijas?
Qué pasará con Mauro Icardi y sus hijas cuando regrese al país junto a la China Suárez. Todos los detalles
Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.
A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa luego de que el jugador expresara sus deseos de pasar las tres semanas a tiempo completo con las pequeñas, sin llevarlas al colegio.
"Mauro quiere que durante estas tres semanas larguitas que va a estar en la Argentina las nenas estén todo el tiempo con él y que no vayan al colegio para disfrutarlas", explicó Paula Varela sobre el posible nuevo enfrenamiento entre Icardi y Wanda Nara.
¿Mauro Icardi le arruinó el sueño a la China Suárez?
La China Suárez tendría deseos de viajar a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol pero no podría debido a la complicada situación de Mauro Icardi por ser deudor alimentario.
“Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos”, aseguró la periodista Naiara Vecchio en los Profesionales de Siempre. “Tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir del país, pero hay una colaboración entre la Ciudad y EE.UU. para que los deudores no puedan ir”, detalló. Y cerró: “La China quería ir, pero van a pasar junio acá”.
La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al encontrarse con argentinos en Tokio
A pesar del silencio de la China Suárez y Mauro Icardi en las redes sociales, se siguen viralizando imágenes y videos de la pareja paseando por Japón donde viajaron sin la companía de los hijos de la actriz.
En medio de la polémica por haber dejado a los pequeños en Turquía, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser noticia esta vez por su encuentro con fans argentinos en las calles de Tokio.
El periodista Gustavo Mendez publicó un video de la China y Mauro saludando a sus seguidores y dio detalles de la actitud que tuvieron con los admiradores. "Un grupo de turistas argentinas de la provincia de Santa Fe se encontraron a Icardi y La China por las calles de Tokio", arrancó.
"Estas imágenes son de ayer a las 13 hs de Tokio y lo que me contaron que estaban súper mimosos entre ellos y buena onda para las fotos", siguió mientras siguen los rumores sobre el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi tras sus vacaciones.