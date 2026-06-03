Inminente llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina: ¿podrán ver a sus hijas?

"Mauro quiere que durante estas tres semanas larguitas que va a estar en la Argentina las nenas estén todo el tiempo con él y que no vayan al colegio para disfrutarlas", explicó Paula Varela sobre el posible nuevo enfrenamiento entre Icardi y Wanda Nara.

¿Mauro Icardi le arruinó el sueño a la China Suárez?

La China Suárez tendría deseos de viajar a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol pero no podría debido a la complicada situación de Mauro Icardi por ser deudor alimentario.

“Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos”, aseguró la periodista Naiara Vecchio en los Profesionales de Siempre. “Tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir del país, pero hay una colaboración entre la Ciudad y EE.UU. para que los deudores no puedan ir”, detalló. Y cerró: “La China quería ir, pero van a pasar junio acá”.

La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al encontrarse con argentinos en Tokio

A pesar del silencio de la China Suárez y Mauro Icardi en las redes sociales, se siguen viralizando imágenes y videos de la pareja paseando por Japón donde viajaron sin la companía de los hijos de la actriz.

En medio de la polémica por haber dejado a los pequeños en Turquía, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser noticia esta vez por su encuentro con fans argentinos en las calles de Tokio.

El periodista Gustavo Mendez publicó un video de la China y Mauro saludando a sus seguidores y dio detalles de la actitud que tuvieron con los admiradores. "Un grupo de turistas argentinas de la provincia de Santa Fe se encontraron a Icardi y La China por las calles de Tokio", arrancó.

china mauro fans tokio La China Suárez y Mauro Icardi con fans en las calles de Tokio.

"Estas imágenes son de ayer a las 13 hs de Tokio y lo que me contaron que estaban súper mimosos entre ellos y buena onda para las fotos", siguió mientras siguen los rumores sobre el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi tras sus vacaciones.