Nazarena Vélez explotó en vivo en LAM y terminó llorando luego de que Federico Bal hablara de lo sucedido con Barbie Vélez años atrás.
Nazarena Vélez estalló en llanto y Carmen Barbieri respondió
El descargo de Carmen Barbieri tras el llanto de Nazarena Vélez por los dichos de Fede Bal. Los detalles
Tras el furioso descargo de Barbie Vélez pidiéndole a Fede Bal que deje de hablar del tema, Nazarena Vélez rompió en llanto y Carmen Barbieri no se quedó callada.
"Yo no hablo de otra gente. Escuché ayer algunas cosas que no son ciertas que se dijeron. Cuidar a mi hijo y cuidar a la otra parte, aunque hablen mal de mí y que digan barbaridades, no me importa. Desde el dolor uno a veces dice cosas terroríficas",arrancó Carmen Barbieri ante las cámaras de Intrusos.
"Pasaron diez años, mi hijo ahora está en un quirófano y yo trabajando, no lo puedo acompañar y estoy muy preocupada, cada uno con sus problemas, que haya paz", cerró indignada.
Nazarena Vélez hundió a Evelyn Von Brocke
Nazarena estalló a los gritos contra Evelyn Von Brocke quien días antes la acusó de deberle dinero.
Evelyn apuntó contra Nazarena Vélez asegurando que la angelita no le había pagado el sueldo correspondiente a los meses que trabajó en la productora creada por Vélez y su ex marido Fabían Rodríguez.
“Evelyn, ¿te puedo decir algo? Si vas a ser concejal, tenés un poquito más de empatía por la gente. Fuiste muy mala mina y te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hayas hecho el escrache que me hiciste. De verdad, me parecés mala leche", disparó Nazarena Vélez luego de que Evelyn saliera por teléfono.
Al volver a recibir un reclamo, Nazarena Vélez salió con los tapones de punta y terminó a los gritos. “Pero chupa... las tet..., pelot... ¿No te das cuenta que mi marido se había suicidado y estaba rota, ¿no te das cuenta?... ¿Vos querés que yo vaya a pagar otra vez algo que ya había pagado? ¿Vos escuchás lo que estás diciendo? ¿¡Que yo tenga empatía con vos?! ¿De verdad? Por dos bolos de mier...”, cerró.