Además, Wanda Nara sorprendió con el audaz look que eligió para Tóxica. En los videos se la puede ver destacando su figura con un bodysuit de cuero negro ultra ajustado, con cierre abierto y gafas, logrando un atuendo de lo más sexy que generó una ola de reacciones.

WANDA NARA TOXICA ¿Es mucho? Filtraron imágenes de "Tóxica" nuevo videoclip de Wanda Nara y estalló la polémica.

Aseguran que Wanda Nara está saliendo con el socio de Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio

Wanda Nara le habría dado una nueva oportunidad al amor. Luego de separarse definitivamente de L-Gante, Wanda Nara estaría saliendo con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio.

Según revelaron en SQP, Wanda Nara incluso estuvo con el mejor amigo de Piccirillo durante el fin de semana y hasta habría recibido costosísimos regalos por parte del encargado de llevarle comida a la cárcel al ex de Jesica Cirio. "Él no tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio", explicó Majo Martino.

wanda nara denuncias novio

"Piccirillo le dio su casa, porque le debe muchísima plata. Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años. Como la casa está repleta de pulseras... Es el socio de Piccirillo, está metido en todos los quilombos de Piccirillo, y de hecho su nombre está en la causa", agregó sobre la situación judicial del nuevo novio de Wanda Nara.

Se viralizan fotos íntimas de Wanda Nara en Hollywood dejando poco a la imaginación

Wanda Nara sigue explotando las redes sociales con la catarata de looks que lució durante sus días de trabajo en Los Ángeles, Estados Unidos.

En medio de las repercusiones por sus impactantes declaraciones sobre Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara explotó el sábado con un álbum completo de fotos de su paso por Hollywood.

wanda nara ropa interior hollywood

Desde allí, Wanda Nara solo sorprendió con sus atuendos sino que dudó en presumir su lomazo con una selfie desde su hotel recostada en su cama y posando en ropa interior de transparencias.

Además, Wanda sorprendió con el conjunto que eligió para su visita a Universal. De lo más sexy, Wanda Nara eligió un body de transparencias de encaje ultra revelador combinándolo con patalón desprendido.