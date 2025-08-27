Yanina Latorre reveló los secretos más escandalosos en la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Hubo robos"

yanina latorre casamiento wanda nara Yanina Latorre reveló los secretos más escandalosos de la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Hubo robos".

“Me robé todas las cosas del baño y le robé cosas a los novios para llevarlo todo a la tele. ¡Yo me inmolo por mi programa!”, dijo justificando sus delitos.

Los "delitos" de Yanina Latorre y Paula Chaves en el casamiento de Wanda Nara

Además,Yanina Latorre contó que tuvo como cómplice a Paula Chaves, ex mejor amiga de Zaira Nara. “Entré al baño y me afané todo. También, tenían un calzoncillo de Mickey y una bombacha de Minnie en el cuarto. Eso se lo afané con Paula Chaves”.

wanda nara mauro icardi casamiento Yanina Latorre reveló los secretos más escandalosos de la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Hubo robos".

“Igual, Paula cuidaba la puerta, no afanó. No quiero decir que es chorra porque después se ofende. Soy yo la chorra. Y le robé el celular a Paula, porque no nos dejaban entrar con el celular. Paula estaba amamantando, entonces, las que tenían bebés podían tener celular, y yo le dije a Paula ‘dame el celular’. Le saqué foto a todo y se lo devolví. Pero le dije ‘esto después me lo pasás’. Soy una mafiosa”, dijo divertida.

Qué dijo Wanda Nara del video íntimo de Mauro Icardi en ropa interior

Wanda regresó de Estados Unidos y si bien realizó declaraciones impactantes sobre Mauro Icardi, también opinó del video íntimo que publicó la China Suárez del futbolista.

El jueves por la mañana, la China Suárez publicó un video de Mauro Icardi en ropa interior en el balcón de su nueva mansión en Estambul.

wanda nara video icardi boxers

Al ser consultada sobre este video, Wanda Nara no se guardó nada. "Hoy tengo mi contrato con Netflix y con eso pago todo. No trabajo de sacarle fotos a un hombre en un balcón donde se le marca el bulto”, lanzó picantísima.

Además, Wanda Nara se mostró muy angustiada por momentos y hasta dio a entender que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi.

Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez

"Yo hablé con él (por Mauro Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, indicó Wanda Nara.

Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen. No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, agregó Wanda Nara encendiendo las especulaciones.

china suarez reaccion wanda nara embarazo

Minutos despúes en Intrusos se comunicaron con el entorno de la China Suárez y negaron su embarazo. "Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas", precisó Paula Varela a lo que Karina Ivícoloi agregó:"La China no está embarazada, no es verdad, miente en eso".