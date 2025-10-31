La China Suárez le mostró a Wanda Nara el costosísimo regalo que le dio Mauro Icardi

china bolso louis voiutton La China Suárez presumió el regalo de Mauro Icardi.

Como no podía ser de otra manera, la China Suárez no dudó en publciar un ábum completo de fotos presumiendo su adquisición desde todos los planos. “La cartera más linda del mundo Gracias mi amor por la sorpresa. Te amo”, agregó.

El desplante de la China Suárez a Lali Espósito en Madrid

Días antes, trascendió un nuevo escándalo entre la China Suárez y Lali Espósito durante el viaje de la actriz y Mauro Icardi a Madrid.

"Lali y la China cortaron relación. A la China le importa cero Lali. Me contaban personas allegadas a Lali que cuando la cantante se presentó en Madrid, justo en esos días que Eugenia fue a España de escapada con Mauro Icard”, arrancó Etchegoyen en Mitre Live.

lali esposito china suarez mery del cerro.jpg La China Suárez rechazó la invitación al show de Lali Espósito en Madrid.

Según explicó, la China Suárez no quiso asistir al show de Lali Espósito a pesar de recibir una invitación."Me dicen textual que Juanma Cativa le dijo a Eugenia que tenía una invitación para ir al show pero ella le rechazó la propuesta y se quedó en el hotel con Icardi y dudo que vuelvan a verse entre ellas porque está todo bastante mal. La relación ahora es nula”, siguió. "Juanma Cativa hizo de todo para convencerla, pero ella no quiso porque se sintió traicionada por Espósito”, agregó.