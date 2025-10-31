Mientras sigue recrudeciendo la batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez sigue redoblando la apuesta con sus publicaciones.
La China Suárez le mostró a Wanda Nara el costosísimo regalo que le dio Mauro Icardi
Tras su lujoso paso por Milén, la China Suárez revolucionó las redes sociales mostrando el costosísimo y exclusivo regalo que le dio Mauro Icardi.
El futbolsita sorprendió a la China con una cartera Louis Vuitton de color pastel con el icónico monograma de la marca francesa personalizada. "Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz. Verte sonreír y tenerte a mi lado es mimejor regalo. Te amo", le escribió Mauro Icardi junto a su obsequio.
Como no podía ser de otra manera, la China Suárez no dudó en publciar un ábum completo de fotos presumiendo su adquisición desde todos los planos. “La cartera más linda del mundo Gracias mi amor por la sorpresa. Te amo”, agregó.
El desplante de la China Suárez a Lali Espósito en Madrid
Días antes, trascendió un nuevo escándalo entre la China Suárez y Lali Espósito durante el viaje de la actriz y Mauro Icardi a Madrid.
"Lali y la China cortaron relación. A la China le importa cero Lali. Me contaban personas allegadas a Lali que cuando la cantante se presentó en Madrid, justo en esos días que Eugenia fue a España de escapada con Mauro Icard”, arrancó Etchegoyen en Mitre Live.
Según explicó, la China Suárez no quiso asistir al show de Lali Espósito a pesar de recibir una invitación."Me dicen textual que Juanma Cativa le dijo a Eugenia que tenía una invitación para ir al show pero ella le rechazó la propuesta y se quedó en el hotel con Icardi y dudo que vuelvan a verse entre ellas porque está todo bastante mal. La relación ahora es nula”, siguió. "Juanma Cativa hizo de todo para convencerla, pero ella no quiso porque se sintió traicionada por Espósito”, agregó.