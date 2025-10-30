Filtran el demoledor comentario de las hijas de Wanda Nara sobre los hijos de la China Suárez

china suarez cena hijas mauro.jpg Las hijas de Wanda Nara cada vez más alejadas de la China Suárez.

En Puro Show, Angie Balbiani reveló más información sobre la indignación del futbolista y aseguró que la relación de las hijas de Wanda Nara con la China Suárez está en su peor momento. "Yo personalmente escuché un audio de las chicas diciendo "fumate vos a los hijos de la China", dijo la panelista impactada con las declaraciones de las niñas sobre la pareja de su papá.

La nueva demanada de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Días antes, en Mujeres Argentinas revelaron que Wanda Nara tendría que pagar multa millonaria por la publicación de fotos y videos en sus redes sociales mostrando todos los detalles del lujoso cumpleaños que organizó para su hija menor Isabella Icardi.

La top sorprendió a sus seguidores con el fabuloso festejo que incluyó decoración personalizada, remeras con el nombre de la cumpleañera y hasta la presencia de Ian Lucas.

“Elba Marcovecchio y Lara Piro (abogadas de Icardi) están presentando una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la hija menor con Mauro Icardi en su cumpleaños. Más que nada sus familiares subieron fotos a las redes sociales que no se puede porque hay dos cautelares donde dicen que ni Wanda ni familiares ni amigos ni allegados pueden subir fotos y este fin de semana se subieron un montón", indicó el periodista Gustavo Méndez.

wanda nara isabella Wanda Nara podría recibir una multa tras mostrar el cumpleaños de su hija Isabella.

"La multa actual del fin del semana son 200 millones. El total que debe pagar Wanda es de 470 millones de pesos. ¿Si no paga? Esa es la gran pregunta”, siguió el periodista recordando las multas previa que recibió la rubia por mostrar a las hijas de Mauro Icardi.