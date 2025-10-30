Filtran el demoledor comentario de las hijas de Wanda Nara sobre los hijos de la China Suárez

Durante el fin de semana, Wanda Nara paralizó las redes sociales al compartir todos los detalles de la espectacular fiesta de cumpleaños de su hija Isabella Icardi.
En medio de la batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la restitución de sus hijas, salió a la luz la versión más escandalosa.
Estas imágenes no cayeron nada bien a Mauro Icardi que iniciaría una nueva demanda contra Wanda Nara por mostrar a las pequeñas en sus redes.
Además, Mauro Icardi estaría furioso por e vínculo que tienen sus hijas con el nuevo novio de Wanda Nara, Martín Migueles, quien incluso estuvo presente en todas las celebraciones de Isabella.
En Puro Show, Angie Balbiani reveló más información sobre la indignación del futbolista y aseguró que la relación de las hijas de Wanda Nara con la China Suárez está en su peor momento. "Yo personalmente escuché un audio de las chicas diciendo "fumate vos a los hijos de la China", dijo la panelista impactada con las declaraciones de las niñas sobre la pareja de su papá.
La nueva demanada de Mauro Icardi contra Wanda Nara
Días antes, en Mujeres Argentinas revelaron que Wanda Nara tendría que pagar multa millonaria por la publicación de fotos y videos en sus redes sociales mostrando todos los detalles del lujoso cumpleaños que organizó para su hija menor Isabella Icardi.
La top sorprendió a sus seguidores con el fabuloso festejo que incluyó decoración personalizada, remeras con el nombre de la cumpleañera y hasta la presencia de Ian Lucas.
“Elba Marcovecchio y Lara Piro (abogadas de Icardi) están presentando una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la hija menor con Mauro Icardi en su cumpleaños. Más que nada sus familiares subieron fotos a las redes sociales que no se puede porque hay dos cautelares donde dicen que ni Wanda ni familiares ni amigos ni allegados pueden subir fotos y este fin de semana se subieron un montón", indicó el periodista Gustavo Méndez.
"La multa actual del fin del semana son 200 millones. El total que debe pagar Wanda es de 470 millones de pesos. ¿Si no paga? Esa es la gran pregunta”, siguió el periodista recordando las multas previa que recibió la rubia por mostrar a las hijas de Mauro Icardi.