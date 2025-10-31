Wanda Nara llevó a Martín Migueles al colegio de sus hijas y lo grabó: "Esto es una demostración"

martin miguels colegio hijas wanda Martín Migueles acompañó a Wanda Nara al colegio de sus hijas.

Wanda Nara grabó al empresario jugando con Francesca e Isabella en el gimnasio del colegio. "Esto es una demostración", dice la rubia mientras Migueles lanza pelotas de basket.

Wanda Nara en problemas por el cumpleaños de su hija Isabella

Días antes trascendió que Wanda Nara podría recibir una multa millonaria luego de la catarata de fotos y videos que publicó durante el cumpleaños de su hija Isabella Icardi.

Mujeres Argentinas revelaron que Wanda Nara tendría que pagar multa millonaria por haber mostrado a sus dos hijas en sus redes sociales.

wanda cumple isis Escándalo por el festejo de cumpleaños de Wanda Nara a Isi icardi.

“Elba Marcovecchio y Lara Piro (abogadas de Icardi) están presentando una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la hija menor con Mauro Icardi en su cumpleaños. Más que nada sus familiares subieron fotos a las redes sociales que no se puede porque hay dos cautelares donde dicen que ni Wanda ni familiares ni amigos ni allegados pueden subir fotos y este fin de semana se subieron un montón", indicó el periodsita Gustavo Méndez.

"La multa actual del fin del semana son 200 millones. El total que debe pagar Wanda es de 470 millones de pesos. ¿Si no paga? Esa es la gran pregunta”, siguió el periodista recordando las multas previas.