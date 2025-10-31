La foto de la China Suárez desde Milán para enfurecer a Wanda Nara

china suarez milan El viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Milán.

Como si no fuera suficiente, la China Suárez incluso fotografió la pila de cajas de las compras o regalos de Hermés, una de las marcas favoritas de Wanda Nara.

china suarez hermes wanda La tremenda indirecta de la China Suárez a Wanda Nara desde Milán.

Filtran cómo se lleva la China Suárez con las hija de Wanda Nara

Días antes, Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija Isabella y las redes estallaron con la ausencia de Mauro Icardi y la China Suárez.

En medio de las repercusiones que generó la celebración, Ivana Icardi, fue por todo y sorprendió a sus seguidores al publicar una carta para su sobrina donde apuntó contra Wanda Nara y defendió a la China Suárez.

“Te deseo que seas feliz, muy muy feliz. Que Dios te dé la fortaleza para afrontar todo lo que te tocó vivir de tan pequeña. Los papás y mamás se separan, y en este siglo, es muy normal separarse si la pareja no es feliz. Y también es normal que mamá o papá tengan nueva pareja. Y sé que aprecias a la pareja de tu papá, aunque te hagan sentir culpable si lo transmites.

ivana icardi wanda isi china Ivana Icardi contó la verdad de la relación entre la China Suárez y las hijas de Wanda Nara.

"He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente, no te lo han permitido”, lanzó Ivana con indirecta a la China Suárez. “Con esto te quiero decir que cuando leas esto, no te preocupes. Va a estar todo bien. Ojalá puedas ver pronto a tu papá. Ojalá siempre tengas brazos humildes y amor de verdad que te cobijen. Muy feliz cumpleaños”, cerró picantísima.