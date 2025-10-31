Tras su polémico viaje a Madrid, Mauro Icardi y la China Suárez armaron las valijas y partieron a Milán en avión privado como mostró el futbolista en sus redes.
La foto de la China Suárez desde Milán para enfurecer a Wanda Nara
La China Suárez publicó el álbum de fotos de su viaje a Milán y aseguran que le dedicó una imagen a Wanda Nara. Los detalles
Si bien mantuvieron un bajo perfil durante algunos días, ahora la China Suárez fue por todo y publicó un álbum de fotos presumiendo todos los detalles de su lujoso paso por Milán.
La pareja se hospedó en el Armani Hotel, recorrió la ciudad y, como no podía ser de otra manera, aprovechó para visitar las tiendas más exclusivas.
Como si no fuera suficiente, la China Suárez incluso fotografió la pila de cajas de las compras o regalos de Hermés, una de las marcas favoritas de Wanda Nara.
Filtran cómo se lleva la China Suárez con las hija de Wanda Nara
Días antes, Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija Isabella y las redes estallaron con la ausencia de Mauro Icardi y la China Suárez.
En medio de las repercusiones que generó la celebración, Ivana Icardi, fue por todo y sorprendió a sus seguidores al publicar una carta para su sobrina donde apuntó contra Wanda Nara y defendió a la China Suárez.
“Te deseo que seas feliz, muy muy feliz. Que Dios te dé la fortaleza para afrontar todo lo que te tocó vivir de tan pequeña. Los papás y mamás se separan, y en este siglo, es muy normal separarse si la pareja no es feliz. Y también es normal que mamá o papá tengan nueva pareja. Y sé que aprecias a la pareja de tu papá, aunque te hagan sentir culpable si lo transmites.
"He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente, no te lo han permitido”, lanzó Ivana con indirecta a la China Suárez. “Con esto te quiero decir que cuando leas esto, no te preocupes. Va a estar todo bien. Ojalá puedas ver pronto a tu papá. Ojalá siempre tengas brazos humildes y amor de verdad que te cobijen. Muy feliz cumpleaños”, cerró picantísima.