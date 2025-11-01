Romina Malaspina se convirtió en la reina de Halloween luego de sorprender a sus seguidores con el disfraz que eligió para celebrar "La Noche de Brujas".
Romina Malaspina mostró su disfraz de Halloween más revelador y arrasó
Las redes sociales explotaron y los seguidores quedaron enloquecidos con la foto al límite de Romina Malaspina.
Ya sea en trajes de baño o en conjuntos de lencería, Romina Malaspina no teme cuando de sensualidad se trata y está oportunidad no fue la excepción.
Romina Malaspina apostó por caracterizarse como "diablita" llevando su atuendo al máximo. La top marcó su lomazo con un bodysuit color rojo de látex y escote con recortes.
Además, agregó medias bucaneras con portaligas al tono, y, como broche de oro, los infaltables cuernitos. "Mis sets de Halloween son un fuego", escribió junto a la postal que generó enorme revuelo.
Romina Malaspina encendió la primavera
Ahora, la top le hizo honor al inicio de la primavera y desafió los límites de la censura la llevar un conjunto de bombacha colaless y corpiño de transparencias explosivo.
Romina Malaspina sorprendió con su colaless de transparencias.
Romina Malaspina eligió un diseño ultra pequeño y transparente con detalles de flores bordadas para un toque más romántico y primaveral.
¿Qué pasó entre Romina Malaspina y la China Suárez?
En medio de las repercusiones por las indirectas entre la China Suárez y Wanda Nara en Instagram, salió a la luz un viejo cruce de la actriz con Romina Malaspina.
Fue Marcela Tauro quien dió detalles del desconocido enfrentamiento que tuvieron Romina Malaspina y la China años atrás.
"Estaban yendo en el auto a una fiesta y a la China Suárez se le cayó el fernet. Romina Malaspina le ofreció un pantalón que tenía de canje en el baul y la China nunca se lo devolvió", contó Marcela.
Lejos de negarlo, Romina Malaspina no solo confirmó las declaraciones de Tauro sino que dio más información de lo sucedido y se mostró furiosa con la China.
"Me harté" le dijo Romina Malaspina a la periodista y aseguró que le escribió a la China Suárez para recuperar su prenda pero que leyó su mensaje y nunca le contestó ni le agradeció el gesto.