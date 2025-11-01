Romina Malaspina mostró su disfraz de Halloween más revelador y arrasó

romina malaspina halloween Romina Malaspina encendió Halloween con su disfraz más audaz.

Además, agregó medias bucaneras con portaligas al tono, y, como broche de oro, los infaltables cuernitos. "Mis sets de Halloween son un fuego", escribió junto a la postal que generó enorme revuelo.

Romina Malaspina encendió la primavera

Ahora, la top le hizo honor al inicio de la primavera y desafió los límites de la censura la llevar un conjunto de bombacha colaless y corpiño de transparencias explosivo.

Romina Malaspina sorprendió con su colaless de transparencias.

Romina Malaspina eligió un diseño ultra pequeño y transparente con detalles de flores bordadas para un toque más romántico y primaveral.

¿Qué pasó entre Romina Malaspina y la China Suárez?

En medio de las repercusiones por las indirectas entre la China Suárez y Wanda Nara en Instagram, salió a la luz un viejo cruce de la actriz con Romina Malaspina.

Fue Marcela Tauro quien dió detalles del desconocido enfrentamiento que tuvieron Romina Malaspina y la China años atrás.

"Estaban yendo en el auto a una fiesta y a la China Suárez se le cayó el fernet. Romina Malaspina le ofreció un pantalón que tenía de canje en el baul y la China nunca se lo devolvió", contó Marcela.

Lejos de negarlo, Romina Malaspina no solo confirmó las declaraciones de Tauro sino que dio más información de lo sucedido y se mostró furiosa con la China.

"Me harté" le dijo Romina Malaspina a la periodista y aseguró que le escribió a la China Suárez para recuperar su prenda pero que leyó su mensaje y nunca le contestó ni le agradeció el gesto.