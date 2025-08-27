wanda novio Escándalo con el nuevo novio de Wanda Nara: violencia de género, deudas y más.

“Tiene denuncia por violencia de género con la madre de su hijo. Perdió todos los jiicios. La echó de su casa a la madre de su hijo estando embarazada para ponerse de novio con una que trabajaba en una inmobiliaria de Nordelta”, agregóYanina.

Filtran video que confirma si echarán a Wanda Nara de Masterchef Celebrity

Wanda Nara sigue siendo noticia de todos los portales, ahora con fuertes rumores sobre su futuro en Telefé como conductora de Masterchef Celebrity.

En los últimos días, comenzaron a circular rumores que debido a los últimos escándalos de Wanda Nara, las autoridadesd el canal estarían considerando reemplazarla en Masterchef.

Según trascendió, Iván de Pineda sería uno de los candidatos para ser el nuevo conductor aunque un video viral terminó con todas las especulaciones.

wanda nara video masterchef

Fue Laura Ubfal quien publicó la grabación donde se ve a Wanda Nara junto a su peluquero Kenny Palacios recorriendo el estudio donde se grabará el reality de cocina, confirmando así la conducción de la rubia.

¡Bombazo! Wanda Nara se va de Argentina: ¿cerca de Icardi y la China Suárez?

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un nuevo posteo adelantando una posible mudanza a otro país y cerca de Mauro Icardi y la China Suárez.

Tras las impactantes declaraciones que dio en Ezeiza donde por primera vez se quebró al hablar de su relación con Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un notición.

A través de una foto de su impactante piso en Milán, Wanda Nara reveló que recibió una nueva propuesta de trabajo desde Italia, donde ya salió ganadora de Bailando con las Estrellas.

wanda nara mudanza italia

"Que difícil. Hoy me levanté con una propuesta laboral en Italia muy importante. Implica mudanza", escribió Wanda Nara junto a un emoji llorando, una llave y la bandera italiana.