florencia de la v enteriza tailandia

Desde allí, Florencia de la V siguió con su adelanto de tendencias veraniegas, ahora con un desfile de trajes de baños de lo más glamorosos. La top arrancó luciendo una enteriza negra con mega escote que resaltó con una casacada de collares.

florencia de la v enteriza 2 Las fotos de Florencia de la V en traje de baño desde las playas de Tailandia.

El impactante look de Florencia de la V en un templo de Tailandia: ¿le copió a la China Suárez?

En esta oportunidad, Florencia de la V y Marley visitaron uno de los templos más famosos y la conductora de Los Profesionales deslumbró con su outfit.

FLORENCIA DE LA V TEMPLO TAILANDIA El look de Florencia de la V inspirado en la China Suárez.

Para su visita Florencia de la V eligió un maxi vestido, de mangas largas, escotazo y estampado pintado a mano que fue comparado con el modelo que llevó la China Suárez en Estambul.

El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más

Como siempre hace en sus viajes, desde el primer momento de su llegada Forencia de la V les ha mostrado a sus seguidores postales de sus paseos y recorridas aunque fueron sus looks los que se robaron la atención.

florencia de la v look tailandia Florencia de la V marcó tendencia en las calles de Tailandia.

Desde las calles de Bangkok, Florencia de la V impuso tendencia presumiendo sus piernas con unos shorts off-whie, bodysuit color chocolate y, como toque súper chic, pañuelo de seda anudado en su cintura.