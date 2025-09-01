La contundente reacción de Benjamín Vicuña al video de Mauro Icardi con su hijo Amancio.

Horas antes fue Yanina Latorre quien cuestionó a la China Suárez por su video en medio del distanciamiento de Mauro Icardi de sus hijas Francesca e Isabella. "¿No te da vergüenza ajena lo de la China con los pibes?", preguntaron los usuarios tras el posteo. "Vergüenza ajena no. Pero no entiendo que una mamá suba esas fotos cuando hay dos niñas sufriendo", respondió indignada.

Benjamín Vicuña destrozó a la China Suárez y fue contundente

En una revista internacional, Benjamín Vicuña se refirió a lo sucedido y fue letal. "Es lamentable lo que está pasando", dijo sobre su distanciamiento. "Con ella separados tuvimos durante años un arreglo armónico, de entendimiento, de cariño y de respeto", siguió.

"Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando por el entendimiento entre adultos, por el bien de los niños".

Además, Benjamín Vicuña desmintió los dichos de la China Suárez en su contra. "Se insinuaron cosas que no fueron ciertas (adicciones)y se cuestionó su rol de padre sin conocerlo", sostuvo indignado.

El impactante reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos sin la China Suárez

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio y las imágenes del emocionante momento entre los hijos de la China Suárez y su padre se hicieron virales.

Según trascendió, Benjamín Vicuña no autorizó la mudanza de Amancio y Magnolia a Turquía por lo que regresaron a la Argentina sin la China Suárez que se quedó en Estambul junto a Mauro Icardi.

El sitio Farándula Show grabó el abrazo de los niños con Benjamín Vicuña que fue a esperarlos al aeropuerto de Ezeiza con uno de los hijos que tuvo con Pampita.

En la grabación puede oírse el grito de emoción de Magnolia Vicuña al ver al actor chileno, para luego correr a sus brazos. Además, en el avión viajó Rufina Cabré quien decidió volver a último momento.