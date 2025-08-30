Benjamín Vicuña destrozó a la China Suárez: "Es lamentable"

Además, Benjamín Vicuña desmintió los dichos de la China Suárez en su contra. "Se insinuaron cosas que no fueron ciertas (adicciones)y se cuestionó su rol de padre sin conocerlo", sostuvo indignado.

El impactante reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos sin la China Suárez

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio y las imágenes del emocionante momento entre los hijos de la China Suárez y su padre se hicieron virales.

Según trascendió, Benjamín Vicuña no autorizó la mudanza de Amancio y Magnolia a Turquía por lo que regresaron a la Argentina sin la China Suárez que se quedó en Estambul junto a Mauro Icardi.

El sitio Farándula Show grabó el abrazo de los niños con Benjamín Vicuña que fue a esperarlos al aeropuerto de Ezeiza con uno de los hijos que tuvo con Pampita.

VICUÑA REENCUENTRO HIJOS

En la grabación puede oírse el grito de emoción de Magnolia Vicuña al ver al actor chileno, para luego correr a sus brazos. Además, en el avión viajó Rufina Cabré quien decidió volver a último momento.

La China Suárez explotó contra Benjamín Vicuña: "Me dejaba tirada para irse de joda"

A través de un feroz posteo en su cuenta de Instagram, la China Suárez le respondió como nunca antes tratándolo de mal padre, acusándolo de infiel y hablando de adicciones.

"Quién no habla con la prensa porque “no es mediático” pero se cansa de llamar para que cuenten su versión", arrancó.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", reveló. "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".

CHINA SUAREZ VICUÑA ADICCIONES

"El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza". "Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", remarcó Suárez, y agregó: "El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: 'separate, quién te va a querer con tres hijos'", siguió.