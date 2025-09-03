luciana salazar crisis economica Luciana Salazar desolada por su situación económica: "Me cuesta muchísimo".

Sin pudor, Luciana Salazar incluso aseguró que le es difícil llegar a fin de mes con los ingresos que tiene. “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”, dijo.

Luciana Salazar se peleó con la esposa de Martín Redrado: "¡No te metas!"

Luli Salazar provocó todo un terremoto en las redes sociales luego de responder un comentario de Lulú Sanguinetti, mujer de Martín Redrado.

La actual pareja de Martín Redrado no dudó en defender al econmista luego de que Luciana Salazar lo acusara de abandonar económicamente a Matilda Salazar, luego de haber firmado un acuerdo con la modelo. "¿Quién es todo el mundo? ¿Usted? Las pruebas las tiene quien corresponde que las tenga! La madre, la Justicia y quien amorosamente pagó la subrogación dándole a su expareja la posibilidad de que sea madre! Solo un tipazo hace algo así, de una generosidad sin límites", publicó Lulú Sanguinetti.

luciana salazar lulu sanguinetti.avif Luciana Salazar se cruzó con la mujer de Martín Redrado.

Lejos de dejarlo pasar, Luciana Salazar recogió el guante y fue letal. “Lulú, te recomiendo como persona y mujer que sos, que no te metas en donde no te corresponde”, arrancó Luli. “Y más teniendo solo la palabra de una persona que también te mintió a vos todo este tiempo. Jamás convertiría esto en una guerra de mujeres, que seguramente es lo que busca él".

"Vos también sos madre y podrías colaborar para hacerle entender que está mal lo que le hizo y hace a Matilda. También te invito cuando quieras a mostrarte todas las pruebas", cerró indignada.