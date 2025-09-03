Inicio Farándula Luciana Salazar
Luciana Salazar desolada por su situación económica: "Me cuesta muchísimo"

En medio de su conflicto judicial con Martín Redrado, Luciana Salazar habló de la difícil situación que está atravesando

Por UNO
Luciana Salazar volvió a hablar de la difícil situación económica que está atravesando en medio de su batalla judicial contra Martín Redrado a quien acusa de no pagarle el dinero acordado para su hija Matilda.

En Puro Show, Luciana Salazar se mostró indignada contra el economista y fue contundente sobre su presente. "Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”, arrancó sobre las deudas de Redrado.

"El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación”, siguió.

Luciana Salazar desolada por su situación económica: "Me cuesta muchísimo".

Sin pudor, Luciana Salazar incluso aseguró que le es difícil llegar a fin de mes con los ingresos que tiene. “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”, dijo.

Luciana Salazar se peleó con la esposa de Martín Redrado: "¡No te metas!"

Luli Salazar provocó todo un terremoto en las redes sociales luego de responder un comentario de Lulú Sanguinetti, mujer de Martín Redrado.

La actual pareja de Martín Redrado no dudó en defender al econmista luego de que Luciana Salazar lo acusara de abandonar económicamente a Matilda Salazar, luego de haber firmado un acuerdo con la modelo. "¿Quién es todo el mundo? ¿Usted? Las pruebas las tiene quien corresponde que las tenga! La madre, la Justicia y quien amorosamente pagó la subrogación dándole a su expareja la posibilidad de que sea madre! Solo un tipazo hace algo así, de una generosidad sin límites", publicó Lulú Sanguinetti.

Luciana Salazar se cruzó con la mujer de Martín Redrado.

Lejos de dejarlo pasar, Luciana Salazar recogió el guante y fue letal. “Lulú, te recomiendo como persona y mujer que sos, que no te metas en donde no te corresponde”, arrancó Luli. “Y más teniendo solo la palabra de una persona que también te mintió a vos todo este tiempo. Jamás convertiría esto en una guerra de mujeres, que seguramente es lo que busca él".

"Vos también sos madre y podrías colaborar para hacerle entender que está mal lo que le hizo y hace a Matilda. También te invito cuando quieras a mostrarte todas las pruebas", cerró indignada.

