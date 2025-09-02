¡Qué pasó! Wanda Nara volvió de sorpresa al país

"Anoche Wanda pidió médico a domicilio para Isi, su hija. No la atendieron por la falta de pago que el padre no hace y que el juez ordenó que haga. Wanda pagó toda la deuda con OSDE, que eran más de 8 millones”, explicó Laura Ubfal sobre la angustia de la conductora por el difícil momento que tuvo que vivir su pequeña. "Entre los pasajes a Turquía de la mamá de la China Suárez, los tres chicos y la niñera, Mauro gastó 31 meses de prepaga que no pagó", siguió.

"Que buena que estoy": Wanda Nara se la jugó desde el Caribe

Luego de su paso por Estados Unidos, Wanda siguió con su recorrida y una vez más no dudó en subir todos los detalles de su estadía en sus redes.

Como siempre en sus viajes, Wanda Nara no dudó en protagonizar un desfile de looks, subiendo la vara con cada una de sus elecciones, en especial el último vestido.

Desde la playa, Wanda Nara se sumó a las transparencias eligiendo un diseño con mega escotazo y cintura ceñida, destacando sus curvas a la perfección.

wanda nara look mexico El atrevido look de Wanda Nara en el Caribe mexicano.

Fue la misma Wanda Nara la primera en elogiarse con el audaz texto que escribió para acompañar su álbum de fotos. "Que buena que estoy", escribió la rubia generando toda una revolución en las redes.

Wanda Nara se la jugó y habló del ex socio de Elías Piccirillo: ¿su novio?

El lunes por la noche en SQP revelaron que Wanda Nara le habría dado una nueva oportunidad al amor y estaría saliendo con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio.

Durante el fin de semana, Wanda Nara incluso subió stories en su cuenta de Instagram comiendo un asado en la mansión de Migueles y hasta publicó fotos de joyas que le habría regalado.

wanda nara sobre su novio Wanda Nara reveló si está de novia.

Ahora, Wanda Nara rompió el silencio y negó las versiones que dieron en SQP. "No es mi novio. Cuando tenga, les voy a avisar. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco y no tengo nada para decir entonces", dijo la rubia sobre el historial de Martín Migueles.

"No tengo tiempo de conocer a alguien, estoy trabajando un montón", agregó Wanda Nara quien se está preparando para volver a la pantalla de Telefé.