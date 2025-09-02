gimena accardi y andres gil foto La contundente foto de Gimena Accardi y Andrés Gil que estalló los comentarios.

En la postal se los puede ver distanciados y los usuarios no dudaron en notar cierta incomodidad entre ellos. "Me genera incomodidad hasta a mí", escribió Pochi de Gossipeame en la imagen que se hizo viral.

La foto del supuesto tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez que se hizo viral

Ahora, Andrés Gil fue por más y por primera vez, tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, publicó una serie de fotos junto a su mujer Cande Vetrano y su hijo Pino.

andres gil cande vetrano foto Andrés Gil se mostró con su familia tras los rumores sobre su relación con Gimena Accardi.

La pareja se mostró feliz y divertida desde el balcón de su departamento con vista a Puerto Madero y presumieron a su primogénito.

El impactante posteo de Gimena Accardi tras mostrarse con Andrés Gil en Bahía Blanca

Junto a su compañero de elenco y supuesto tercero en discordia, Andrés Gil, Gimena Accardi presentó la obra "En otras palabras" y se mostró de lo más emocionada.

Si bien Gimena Accardi negó que su amante fuera Andrés Gil, las versiones siguieron corriendo por las redes. A pesar de esto, la morocha publicó un impactante mensaje sobre su fin de semana.

nico vazquez reaccion posteo gimena accardi El emocionante posteo de Gimena Accardi desde Bahía Blanca.

"En Bahía Blanca nacieron mi mamá y mi abuela. Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. Gracias Bahienses por el amor. Las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo", escribió emocionada Gimena Accardi.

La pelea entre Nico Vázquez y el amante de Gimena Accardi: "Tuvieron que separarlos"

La pareja tomó una drástica decisión y firmó el divorcio este jueves por la mañana tras más de 18 años de relación.

Mientras siguen las repercusiones por las declaraciones de Gimena Accardi dando detalles sobre su engaño y crecen las hipótesis sobre el supuesto tercero en discordia, salió a la luz una fuerte pelea que habría tenido Nico Vázquez al enterarse de la situación.

"Nico Vazquez habría encarado al amante de una manera que alguien tuvo que intervenir para separarlos", reveló Karina Iavícoli en Intrusos. "Es alguien muy cercano" agregó la panelista quedándose en silencio cuando sus compañeros le preguntaron si se trataba de Andrés Gil.

En cuanto a la división de bienes, revelaron que Nico Vázquez fue muy generoso. Gimena Accardi se quedará con la casa que tenían en común y el resto se repartirá en mitades iguales. Además, Gimena seguiría trabajando con Nico como director de la obra que está protagonizando con Andrés Gil.