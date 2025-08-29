Gimena Accardi está saliendo con un joven de 23 años: "El le contó a los amigos"

Además, según el periodista los amigos del nuevo amor de Gimena Accardi ya estarían enterados. "La información me llega del entorno de la familia y amigos de él, del muchacho. Ellos están muy bien, no están en pareja ni nada, se están conociendo. Uno a veces tiene muchos amigos y amigas, y a veces vos hablás y eso se va filtrando”, explicó Fede.

El famoso actor de Rebelde Way señalado como el amante de Gimena Accardi

Si bien Gimena Accardi y Nico Vázquez le pusieron punto final a su pareja, siguen creciendo las especulaciones sobre quién sería el tercero en discordia.

En un primer momento se señaló a Andrés Gil, compañero de Gimena Accardi en una obra de teatro, como el amante de la acrtriz. Además, empezó a circular el nombre de Benjamín Rojas, íntimo amigo de la pareja.

"Ella dice ‘Voy a aclarar todo esto porque están involucrando otros’. Porque no solamente se involucró a Andrés Gil, sino que en un momento también se involucró a Benjamín Rojas porque se dijo que fue un compañero que también había trabajado con ella”, explicaron en El Diario de Mariana luego del descargo de Gimena Accardi hablando de su engaño.

Gimena Accardi reveló con quién engañó a Nico Vázquez

En OLGA, Gimena Accardi dio su versión de los hechos y negó por todo lo alto que su infidelidad haya sido con su compañero de teatro el actor Andrés Gil.

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, dijo mirando a cámara luego de admitir su error.

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida... “Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, dijo Accardi en vivo por Olga.