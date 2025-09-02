wanda nara vestido transparencias censura Wanda Nara se despidió de México dejando poco a la imaginación y tuvo que eliminar los comentarios.

Además, a diferencia de otras de sus publicaciones, Wanda Nara decidió eliminar la posibilidad de que los seguidores pudieran comentar sus fotos, decisión que también tomó Mauro Icardi en su posteo con la China Suárez.

wanda nara look transparencias mexico Wanda Nara se despidió de México dejando poco a la imaginación y tuvo que eliminar los comentarios.

Wanda Nara se sumó a la microbikini de leopardo y paralizó las playas de México

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez se muestran más enamorados que nunca en Estambul, Wanda Nara no para de presumir su faceta más sexy.

Ahora, Wanda Nara fue por todo sorprendiendo a sus seguidores con un video modelando una línea de bikinis con modelos de lo más osadoos.

wanda nara bikini animal print

Una vez más, Wanda Nara destacó su remodelada figura y hasta se animó a una microbikini de bombacha taparrabos animal print que causó sensación.

"Que buena que estoy": Wanda Nara se la jugó desde el Caribe

Como siempre en sus viajes, Wanda Nara no dudó en protagonizar un desfile de looks, subiendo la vara con cada una de sus elecciones, en especial el último vestido.

Desde la playa, Wanda Nara se sumó a las transparencias eligiendo un diseño con mega escotazo y cintura ceñida, destacando sus curvas a la perfección.

wanda nara look mexico El atrevido look de Wanda Nara en las playas de México.

Fue la misma Wanda Nara la primera en elogiarse con el audaz texto que escribió para acompañar su álbum de fotos. "Que buena que estoy", escribió la rubia generando toda una revolución en las redes.

Wanda Nara habló del ex socio de Elías Piccirillo: ¿su novio?

El lunes por la noche en SQP revelaron que Wanda Nara le habría dado una nueva oportunidad al amor y estaría saliendo con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio.

Durante el fin de semana, Wanda Nara incluso subió stories en su cuenta de Instagram comiendo un asado en la mansión de Migueles y hasta publicó fotos de joyas que le habría regalado.

Ahora, Wanda Nara rompió el silencio y negó las versiones que dieron en SQP. "No es mi novio. Cuando tenga, les voy a avisar. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco y no tengo nada para decir entonces", dijo la rubia sobre el historial de Martín Migueles.