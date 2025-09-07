Inicio Farándula Evangelina Anderson
¡Iguales! Evangelina Anderson mostró a su hermana en las playas de Cancún

Evangelina Anderson viajó a Cancún y la foto de su hermana enloqueció a los seguidores. Los detalles de su viaje

Por UNO
Evangelina Anderson sigue causando sensación con sus posteos y videos desde sus vacaciones en Cancún, donde viajó acompañada por su familia.

Disfrutando de su soltería, Evangelina Anderson está aprovechando su "despedida de casada" al máximo aunque ahora ha sido una de sus acompañantes la que se robó la atención.

Fue la misma Evangelina Anderson quien publicó la imagen. La top presentó a su hermana con una foto desde la pileta llamando la atención por el parecido entre ellas.

evangelina anderson hermana
Como no podía ser de otra manera, Evangelina Anderson no dudó en presumir su lomazo al máximo. A sus 42 años, la rubia se la jugó con una microbikini taparrabos súper sexy.

evangelina anderson bikini taparrabos cancun
Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.

A sus 42 años, Evangelina Anderson estrenó bikini taparrabos floral y es furor

Evangelina Anderson enloqueció a sus seguidores con un álbum completo de fotos del festejo de su cumpleaños en las playas de Marbella.

Una vez más, Evangelina Anderson decidió celebrar su día especial por todo lo alto en la playa y rodeada de sus afectos más cercanos.

Evangelina Anderson cumplió 42 años y, no dudó en elegir como outfit una microbikini de bombacha taparrabos con estampado floral y detalles en neón explosiva.

evangelina anderson taparrabos floral
La rubia causó toda una revolución con su figura escultural demostrando que está más fabulosa que nunca. Feliz, Evangelina también mostró como sopló las velitas acompañada por sus padres y agregando un cambio de look con pañuelo en su cabeza y mini pareo crochet.

