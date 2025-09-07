A sus 40 años, Gimena Accardi se mostró en bikini colaless y arrasó

GIMENA ACCARDI BIKINI Gimena Accardi se animó a la bikini más sexy de la temporada.

Gimena destacó su figura con un modelo negro con detalles de inspiración marítima en color dorado y, como broche de oro, agrego pañuelo bandana en su cabeza, el favorito de todas las famosas.

Se supo nombre y apellido del "novio" de Gimena Accardi

Gimena Accardi inició una nueva relación tras su separación de Nico Vázquez y en LAM revelaron la identidad del joven que conquistó a la morocha.

Según explicó Pepe Ochoa, se trata de Ulises de 20 años, fanático del deporte y perteneciente a una familia de gran poder adquisitivo que Gimena Accardi conoció en el avión en el que regresó tras sus días en Europa.

"La historia de Gime y Ulises ocurrió después de la separación. Gime lo conoció, se toma un avión y se va a España. Cuando vuelve, su compañero de asiento era él. Ulises tiene una situación económica muy acomodada y un padre con mucho dinero. Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros", reveló.

gimena accardi novio nuevo Quién es el hombre random de Gimena Accardi.

"Cuando Gime salió a hablar de un 'random' en la prensa, se refería a Ulises. Por eso, cuando las personas del entorno de Nico empiezan a investigar y vincular los hechos, se preguntan ¿por qué habla de un 'random' si sabemos que la historia es otra?", siguió.

La pelea entre Nico Vázquez y el amante de Gimena Accardi: "Tuvieron que separarlos"

La pareja tomó una drástica decisión y firmó el divorcio este jueves por la mañana tras más de 18 años de relación.

Mientras siguen las repercusiones por las declaraciones de Gimena Accardi dando detalles sobre su engaño y crecen las hipótesis sobre el supuesto tercero en discordia, salió a la luz una fuerte pelea que habría tenido Nico Vázquez al enterarse de la situación.

"Nico Vazquez habría encarado al amante de una manera que alguien tuvo que intervenir para separarlos", reveló Karina Iavícoli en Intrusos. "Es alguien muy cercano" agregó la panelista quedándose en silencio cuando sus compañeros le preguntaron si se trataba de Andrés Gil.

En cuanto a la división de bienes, revelaron que Nico Vázquez fue muy generoso. Gimena Accardi se quedará con la casa que tenían en común y el resto se repartirá en mitades iguales. Además, Gimena seguiría trabajando con Nico como director de la obra que está protagonizando con Andrés Gil.