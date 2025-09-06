Inicio Farándula Gimena Accardi
Impactante

Aseguran que Gimena Accardi está en su peor momento tras su separación de Nico Vázquez

Gimena Accardi volvió a hablar tras su separación de Nico Vázquez y estallaron nuevas versiones. Todos los detalles

Por UNO
El difícil momento que está atravesando Gimena Accardi.

El difícil momento que está atravesando Gimena Accardi.

Gimena Accardi habló con las cámaras de LAM luego de sus declaraciones en OLGA y su divorcio de Nico Vázquez tras 18 años de relación.

En SQP analizaron la entrevista de Gimena Accardi y hablaron del difícil momento que estaría atravesando la actriz que días antes tuvo la última función de su obra teatral.

“Ella debe estar un poco más caída. Aparte, verdad que la están hateando mucho y a ella le pesa ese ida y vuelta de la gente que le pega porque son dos chicos que no están acostumbrados a los escándalos”, dijo Yanina Latorre.

gimena accardi cande vetrano
La terible situación de Gimena Accardi tras confesar su infidelidad.

La terible situación de Gimena Accardi tras confesar su infidelidad.

Además, días atrás Nico Vázquez se mostró con Messi lo que generó comparaciones con el estado de ánimo de Gimena Accardi. "Fuera de esto de Messi de la obra, lo veo mucho más entero y repuesto que hace diez días. Viste que estuvo muy deprimido, muy demacrado. Hoy yo lo veo que está más entero, por ahí al firmar el divorcio se liberó y soltó. Debe ser muy duro”, cerró Yanina.

Qué dijo Gimena Accardi de Cande Vetrano

Gimena Accardi habló de su prsente y por primera vez se refirió a su relación con Cande Vetrano, mujer de Andrés Gil.

“¿Cómo está hoy tu relación con Cande Vetrano, después de que se hablara de un distanciamiento?”, le preguntaron. “Les mando un beso enorme. Sí, está todo bárbaro”, dijo sin dar más detalles.

Además, Gimena Accardi explicó cómo está su relación con Nico Vázquez luego de haber revelado públicamente que lo engañó. “Sabía que iba a ser fuerte, pero era importante aclararlo. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”.

La foto de Gimena Accardi y Andrés Gil que estalló los comentarios

El actor y compañero teatral de Gimena Accardi fue señalado como tercero en discordia, negando incluso él mismo las acusaciones aunque las sospechas siguieron creciendo.

Ahora, Gimena Accardi y Andés Gil se despidieron de la obra con una última función y Gimena Accardi compartió una foto del elenco que llamó la atención de sus seguidores.

gimena accardi y andres gil foto
La foto de Gimena Accardi y Andrés Gil que se hizo viral.

La foto de Gimena Accardi y Andrés Gil que se hizo viral.

En la postal se los puede ver distanciados y los usuarios no dudaron en notar cierta incomodidad entre ellos. "Me genera incomodidad hasta a mí", escribió Pochi de Gossipeame en la imagen que se hizo viral.

Temas relacionados:

Te puede interesar