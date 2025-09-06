Aseguran que Gimena Accardi está en su peor momento tras su separación de Nico Vázquez

gimena accardi cande vetrano La terible situación de Gimena Accardi tras confesar su infidelidad.

Además, días atrás Nico Vázquez se mostró con Messi lo que generó comparaciones con el estado de ánimo de Gimena Accardi. "Fuera de esto de Messi de la obra, lo veo mucho más entero y repuesto que hace diez días. Viste que estuvo muy deprimido, muy demacrado. Hoy yo lo veo que está más entero, por ahí al firmar el divorcio se liberó y soltó. Debe ser muy duro”, cerró Yanina.

Qué dijo Gimena Accardi de Cande Vetrano

Gimena Accardi habló de su prsente y por primera vez se refirió a su relación con Cande Vetrano, mujer de Andrés Gil.

“¿Cómo está hoy tu relación con Cande Vetrano, después de que se hablara de un distanciamiento?”, le preguntaron. “Les mando un beso enorme. Sí, está todo bárbaro”, dijo sin dar más detalles.

Además, Gimena Accardi explicó cómo está su relación con Nico Vázquez luego de haber revelado públicamente que lo engañó. “Sabía que iba a ser fuerte, pero era importante aclararlo. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”.

La foto de Gimena Accardi y Andrés Gil que estalló los comentarios

El actor y compañero teatral de Gimena Accardi fue señalado como tercero en discordia, negando incluso él mismo las acusaciones aunque las sospechas siguieron creciendo.

Ahora, Gimena Accardi y Andés Gil se despidieron de la obra con una última función y Gimena Accardi compartió una foto del elenco que llamó la atención de sus seguidores.

gimena accardi y andres gil foto La foto de Gimena Accardi y Andrés Gil que se hizo viral.

En la postal se los puede ver distanciados y los usuarios no dudaron en notar cierta incomodidad entre ellos. "Me genera incomodidad hasta a mí", escribió Pochi de Gossipeame en la imagen que se hizo viral.