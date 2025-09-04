gimena accardi lam Gimena Accardi habló de Cande Vetrano por primera vez.

Además, Gimena Accardi explicó cómo está su relación con Nico Vázquez luego de haber revelado públicamente que lo engañó. “Sabía que iba a ser fuerte, pero era importante aclararlo. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”.

La contundente foto de Gimena Accardi y Andrés Gil que estalló los comentarios

El actor y compañero teatral de Gimena Accardi fue señalado como tercero en discordia, negando incluso él mismo las acusaciones aunque las sospechas siguieron creciendo.

Ahora, Gimena Accardi y Andés Gil se despidieron de la obra con una última función y Gimena Accardi compartió una foto del elenco que llamó la atención de sus seguidores.

gimena accardi y andres gil foto La contundente foto de Gimena Accardi y Andrés Gil que estalló los comentarios.

En la postal se los puede ver distanciados y los usuarios no dudaron en notar cierta incomodidad entre ellos. "Me genera incomodidad hasta a mí", escribió Pochi de Gossipeame en la imagen que se hizo viral.

El impactante posteo de Gimena Accardi tras mostrarse con Andrés Gil en Bahía Blanca

Junto a su compañero de elenco y supuesto tercero en discordia, Andrés Gil, Gimena Accardi presentó la obra "En otras palabras" y se mostró de lo más emocionada.

Si bien Gimena Accardi negó que su amante fuera Andrés Gil, las versiones siguieron corriendo por las redes. A pesar de esto, la morocha publicó un impactante mensaje sobre su fin de semana.

gimena accardi posteo bahia blanca El emocionante posteo de Gimena Accardi desde Bahía Blanca.

"En Bahía Blanca nacieron mi mamá y mi abuela. Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. Gracias Bahienses por el amor. Las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo", escribió emocionada Gimena Accardi.