¡Bombazo!

¡Confirmado! Con quién está saliendo Evangelina Anderson tras su separación

Separada de Martín Demichelis, Evangelina Anderson arrancó un affaire y salieron a la luz todos los detalles de su nueva vida.

Por UNO
Tras su comentada separación de Martín Demichelis en medio de fuertes versiones de infidelidad, Evangelina Anderson comenzó a salir con un hombre menor que ella.

Así lo confirmaron en LAM y fue la misma Evangelina Anderson quien admitió que está disfrutando de su soltería luego de más de 15 años de matrimonio.

"Está chongueando con este chico Franco, tiene 34 años. Me lo minimizó, me dijo 'la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí'", detalló Pepe Ochoa, sobre su conversación con Evangelina Anderson.

Días antes en SQP revelaron que Evangelina viajará al Caribe para celebrar su flamante soltería. “Evangelina va a hacer un viaje de despedida de casada. Se va a Cancún con su hermana y una amiga para celebrar su vuelta a la soltería. Se van sin un chongo”, explicaron.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.

A sus 42 años, Evangelina Anderson estrenó bikini taparrabos floral y es furor

Evangelina Anderson enloqueció a sus seguidores con un álbum completo de fotos del festejo de su cumpleaños en las playas de Marbella.

Una vez más, Evangelina Anderson decidió celebrar su día especial por todo lo alto en la playa y rodeada de sus afectos más cercanos.

Evangelina Anderson cumplió 42 años y, no dudó en elegir como outfit una microbikini de bombacha taparrabos con estampado floral y detalles en neón explosiva.

La rubia causó toda una revolución con su figura escultural demostrando que está más fabulosa que nunca. Feliz, Evangelina también mostró como sopló las velitas acompañada por sus padres y agregando un cambio de look con pañuelo en su cabeza y mini pareo crochet.

