Escándalo total

Yanina Latorre reveló lo peor que hizo Evangelina Anderson tras separarse

Yanina Latorre estalló contra Evangelina Anderson y contó el escandaloso episodio que vivió la rubia noches atrás.

Por UNO
Mientras siguen las repercusiones por su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson protagonizó un escandaloso episodio a la salida de los estudios de Los 8 Escalones.

Fue Yanina Latorre quien dio detalles de lo sucedido y no se guardó contra Evangelina Anderson por su accionar. "Pero por favor, quién sos... Ni Susana Giménez o Mirtha Legrand hacen o piden eso. Y mirá que ellas hablaron de temas mucho más difíciles. Qué es lo tan grave que no podés decir de una separación", arrancó Yanina en su programa de radio.

"En un lugar que no es cochera le metieron el auto con forceps más o menos sin el espejo y lo rayaron y lo abollaron todo. Bajaron la persiana, ella se subió al auto...", siguió la conductora furiosa con el operativo que hizo Evangelina para no hablar con los periodistas.

evangelina anderson escandalo periodistas
"Subieron la persiana y el auto salió como pudo, todos haciendo fuerza... y ella saludaba como si fuera Kirchner. Ay por favor... quién sos, decí me separé, si, chicos, y listo", cerró Yanina.

El viaje de Evangelina Anderson para celebrar su soltería: "Despedida de casada"

Luego de que apareciera en televisión Tania una amante de Martín Demichelis y hablara de sus aventuras con el futbolista, Evangelina Anderson se irá del país.

Según revelaron en Sálvese Quien Pueda, Evangelina Anderson viajará al Caribe para celebrar su flamante soltería luego de más de 10 años de matrimonio.

evangelina anderson bikini leopardo
El viaje de Evangelina Anderson para celebrar su soltería:

“Evangelina va a hacer un viaje de despedida de casada. Se va a Cancún con su hermana y una amiga para celebrar su vuelta a la soltería. Se van sin un chongo”, reveló Majo Martino.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.

A sus 42 años, Evangelina Anderson estrenó bikini taparrabos floral y es furor

Evangelina Anderson enloqueció a sus seguidores con un álbum completo de fotos del festejo de su cumpleaños en las playas de Marbella.

Una vez más, Evangelina Anderson decidió celebrar su día especial por todo lo alto en la playa y rodeada de sus afectos más cercanos.

Evangelina Anderson cumplió 42 años y, no dudó en elegir como outfit una microbikini de bombacha taparrabos con estampado floral y detalles en neón explosiva.

evangelina anderson taparrabos floral
La rubia causó toda una revolución con su figura escultural demostrando que está más fabulosa que nunca. Feliz, Evangelina también mostró como sopló las velitas acompañada por sus padres y agregando un cambio de look con pañuelo en su cabeza y mini pareo crochet.

