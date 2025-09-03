evangelina anderson escandalo periodistas Yanina Latorre reveló lo peor que hizo Evangelina Anderson tras separarse.

"Subieron la persiana y el auto salió como pudo, todos haciendo fuerza... y ella saludaba como si fuera Kirchner. Ay por favor... quién sos, decí me separé, si, chicos, y listo", cerró Yanina.

El viaje de Evangelina Anderson para celebrar su soltería: "Despedida de casada"

Luego de que apareciera en televisión Tania una amante de Martín Demichelis y hablara de sus aventuras con el futbolista, Evangelina Anderson se irá del país.

Según revelaron en Sálvese Quien Pueda, Evangelina Anderson viajará al Caribe para celebrar su flamante soltería luego de más de 10 años de matrimonio.

“Evangelina va a hacer un viaje de despedida de casada. Se va a Cancún con su hermana y una amiga para celebrar su vuelta a la soltería. Se van sin un chongo”, reveló Majo Martino.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.

A sus 42 años, Evangelina Anderson estrenó bikini taparrabos floral y es furor

Evangelina Anderson enloqueció a sus seguidores con un álbum completo de fotos del festejo de su cumpleaños en las playas de Marbella.

Una vez más, Evangelina Anderson decidió celebrar su día especial por todo lo alto en la playa y rodeada de sus afectos más cercanos.

Evangelina Anderson cumplió 42 años y, no dudó en elegir como outfit una microbikini de bombacha taparrabos con estampado floral y detalles en neón explosiva.

La rubia causó toda una revolución con su figura escultural demostrando que está más fabulosa que nunca. Feliz, Evangelina también mostró como sopló las velitas acompañada por sus padres y agregando un cambio de look con pañuelo en su cabeza y mini pareo crochet.