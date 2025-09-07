Inicio Farándula China Suárez
Sorpresivo

¡Bombazo! De qué está trabajando la China Suárez en Turquía

En medio de rumores sobe sus trabajos en Argentina, salió a la luz a qué se dedica la China Suárez en Estambul

Por UNO
El trabajo que consiguió la China Suárez en Estambul.

El trabajo que consiguió la China Suárez en Estambul.

Luego de que en el Diario de Mariana saliera a la luz la difícil situación laboral de la China Suárez en Argentina, se conoció de qué está trabajando en Estambul.

Según revelaron en DDM, luego de todos los escándalos de la China Suárez, las marcas nacionales habrían decidido terminar sus contratos con ella.

A pesar de esta situación, la China Suárez fue elegida por una compañía en Estambul."Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, explicó Martín Candalaf.

“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregó sobre el presente de la China Suárez en Turquía.

La fiesta del amor que está preparando la China Suárez y Mauro Icardi

Tras una semana llena de explosivos posteos contra los haters y periodistas, aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez estarían organizando una fiesta para celebrar su amor.

A pesar de los conflictos con Wanda Nara y Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi siguen mostrándose más enamorados y afianzados que nunca desde Estambul.

Según revelaron en el Diario de Mariana, la pareja incluso están planeando una celebración en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida...", arrancó Guido Zaffora.

china suarez mauro verguenza ajena
China Suárez y Mauro Icardi celebrarán su amor.

China Suárez y Mauro Icardi celebrarán su amor.

"¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, agregó recordando además que meses atrás Mauro Icardi y la China Suárez mostraron sus anillos de compromiso desde Miami.

Mauro Icardi mostró cómo la China Suárez festejó su gol: "¡Oh mi Dios!"

La China Suárez volvió a robarse todas las miradas en un nuevo partido del Galatasaray donde Mauro Icardi volvió a lucirse metiendo el tercer gol de su equipo.

Como lo hizo en el flamante regreso de Mauro a las canchas, la China Suárez asistió al partido y alentó al jugador desde la tribuna, esta vez acompañada por sus hijos.

Como siempre, la China Suárez subió fotos de todos los momentos, incluso de su celebración del gol de Mauro Icardi y las imágenes estalaron las redes.

china suarez gol icardii
Mauro Icardi orgulloso de la China Suárez.

Mauro Icardi orgulloso de la China Suárez.

Como si no fuera suficiente, fue el mismo Mauro Icardi quien subió una de las imágenes del primer plano de la China viendo su partido escribiendo "oh mi Dios", frente a la belleza de su novia.

Temas relacionados:

Te puede interesar