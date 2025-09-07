¡Bombazo! De qué está trabajando la China Suárez en Turquía

“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregó sobre el presente de la China Suárez en Turquía.

La fiesta del amor que está preparando la China Suárez y Mauro Icardi

Tras una semana llena de explosivos posteos contra los haters y periodistas, aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez estarían organizando una fiesta para celebrar su amor.

A pesar de los conflictos con Wanda Nara y Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi siguen mostrándose más enamorados y afianzados que nunca desde Estambul.

Según revelaron en el Diario de Mariana, la pareja incluso están planeando una celebración en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida...", arrancó Guido Zaffora.

china suarez mauro verguenza ajena China Suárez y Mauro Icardi celebrarán su amor.

"¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, agregó recordando además que meses atrás Mauro Icardi y la China Suárez mostraron sus anillos de compromiso desde Miami.

Mauro Icardi mostró cómo la China Suárez festejó su gol: "¡Oh mi Dios!"

La China Suárez volvió a robarse todas las miradas en un nuevo partido del Galatasaray donde Mauro Icardi volvió a lucirse metiendo el tercer gol de su equipo.

Como lo hizo en el flamante regreso de Mauro a las canchas, la China Suárez asistió al partido y alentó al jugador desde la tribuna, esta vez acompañada por sus hijos.

Como siempre, la China Suárez subió fotos de todos los momentos, incluso de su celebración del gol de Mauro Icardi y las imágenes estalaron las redes.

china suarez gol icardii Mauro Icardi orgulloso de la China Suárez.

Como si no fuera suficiente, fue el mismo Mauro Icardi quien subió una de las imágenes del primer plano de la China viendo su partido escribiendo "oh mi Dios", frente a la belleza de su novia.