Filtran el nombre del famoso casado que estaría teniendo una aventura con Evangelina Anderson

Luego de sus declaraciones, el sitio de noticias Primicias Ya fue por más y dio a conocer que el famoso que estaría saliendo con Evangelina Anderson es el futbolista Leandro Paredes.

¿Qué pasa entre L-Gante y Evangelina Anderson?

Tras su comentada separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson armó las valijas y viajó a Cancún para disfrutar de un viaje de "despedida de casada".

Desde las playas de Cancún, Evangelina Anderson está presumiendo su soltería al máximo, subiendo postales en las que luce los trajes de baños más atrevidos.

Como siempre, sus fotos no pasan desapercibidas recibiendo miles de likes por parte de sus seguidores aunque hubo uno que se robó toda la atención.

lgante evangelina anderson La foto de Evangelina Anderson que enloqueció a L-Gante.

L-Gante, ex de Wanda Nara, no dudó en mostrar su interés dejando su like en varias de las imágenes de Evangelina Anderson generando una nueva ola de especulaciones. “¿Por qué L-Gante de repente le pone like a todo a Evangelina?”, escribieron los usuarios sorprendidos.

Evangelina Anderson furiosa con los medios

En LAM, revelaron que Evangelina Anderson estaría saliendo con un hombre menor que ella tras su separación de Martín Demichelis.

"Está chongueando con este chico Franco, tiene 34 años. Me lo minimizó, me dijo 'la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí'", detalló Pepe Ochoa, quien aseguró que había conversado con Evangelina Anderson.

Tras esta primicia, Evangelina Anderson explotó de furia y desmintió todas las versiones con un explosivo posteo desde sus vacaciones en Cancún.

evangelina enojada Evangelina Anderson desmintió los rumores sobre su vida amorosa.

"Dejen de inventar.Jamás dije lo que están confirmando que dije. Son de cuarta. Mi vida no es un circo", escribió Evangelina Anderson junto a la noticia que publicaron todos los portales.