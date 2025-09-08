Mauro Icardi se borró los tatuajes de Wanda Nara y la China Suárez mostró cómo quedó

china suarez mauro icardi tatuaje Mauro Icardi se borró la cara de Wanda Nara.

En la imagen, Mauro Icardi no solo se mostró enamorado de la China sino que estrenó tattoo negro donde antes estaba el rostro de su todavía esposa.

Mauro Icardi y la China Suárez festejarán su amor

A pesar de los conflictos con Wanda Nara y Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi siguen mostrándose más enamorados y afianzados que nunca desde Estambul.

Según revelaron en el Diario de Mariana, la pareja incluso están planeando una celebración en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida...", arrancó Guido Zaffora.

"¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, agregó recordando además que meses atrás Mauro Icardi y la China Suárez mostraron sus anillos de compromiso desde Miami.

Mauro Icardi mostró cómo la China Suárez festejó su gol: "¡Oh mi Dios!"

La China Suárez volvió a robarse todas las miradas en un nuevo partido del Galatasaray donde Mauro Icardi volvió a lucirse metiendo el tercer gol de su equipo.

Como lo hizo en el flamante regreso de Mauro a las canchas, la China Suárez asistió al partido y alentó al jugador desde la tribuna, esta vez acompañada por sus hijos.

Como siempre, la China Suárez subió fotos de todos los momentos, incluso de su celebración del gol de Mauro Icardi y las imágenes estalaron las redes.

china suarez gol icardii La China Suárez celebró el gol de Mauro Icardi.

Como si no fuera suficiente, fue el mismo Mauro Icardi quien subió una de las imágenes del primer plano de la China viendo su partido escribiendo "oh mi Dios", frente a la belleza de su novia.