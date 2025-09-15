Jesica Cirio involucrada en un nuevo escándalo: amenazas, Wanda Nara y más

jesica cirio amenazas wanda Mencionaron la opinión de Jesica Cirio sobre el novio de Wanda Nara y estallaron las amenazas.

Lejos de dejarlo pasar, Majo Martino relató lo sucedido y fue por más. “¿Desde cuándo tenemos que tener el consentimiento de alguien para hablar de una figura pública? Además, me consta la información que di. Yo no les tengo miedo".“A mí no me van a callar, porque no tengo nada que ocultar", dijo la panelista.

¿Wanda Nara durmió en la cama de Jesica Cirio y Elías Piccirillo?: las fotos

Wanda Nara arrancó la mañana del miércoles de lo más picante. Siempre sexy, Wanda subió una foto en sus redes sociales mostrando su amanecer en un impactante cuarto con vista al yacht club de Nordelta.

La imagen no pasó desapercibida para los followers que notaron varias similitudes con el ex cuarto que compartían Jesica Cirio y Elías Piccirillo en su mansión.

wanda nara cama jesica cirio Wanda Nara habría dormido en la ex mansión de Jesica Cirio y Elías Piccirillo.

Juariu incluso fue por más y comparó postales de las modelos mostrando en detalle las pruebas que confirmarían que Wanda pasó la noche en la mansión de Jesica Cirio en la que actualmente vive Martín Migueles, socio de Piccirillo.

Las fotos de Wanda Nara con el socio de Elías Piccirillo

Wanda Nara vivió un fin de semana de lo más movido, lleno de eventos en el que no faltó el segundo show de Lali Espósito en Vélez.

Acompañada por sus hijas Isabella y Francesca y su mamá Nora Colossimo, Wanda Nara asistió al estadio y se robó toda la atención por su compañía masculina.

Es que además de su familia, Wanda Nara fue al recital con Martín Migueles, el socio y mejor amigo de Elías Piccirillo, con quien se la vinculó sentimentalmente.

wanda nara socio piccirillo lali Wanda Nara y Martín Migueles en el show de Lali.

Según revelaron en SQP, Wanda Nara estaría saliendo con Migueles desde hace varias semanas. Además, se los vió juntos en el cumpleaños de Zaira Nara y hasta en el partido de Argentina.