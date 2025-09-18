Qué hizo Wanda Nara tras la foto de los hijos de la China Suárez en un colegio de Turquía

wanda reaccion china colegio La respuesta de Wanda Nara a las fotos de los hijos de la China Suárez en un colegio de Estambul.

Wanda Nara mostró lo bien que la pasaron en el palco del estadio, grabando incluso a las hijas de Mauro Icardi mientras celebraban el gol de River, quitándole importancia a lo sucedido con la China.

"Nos horrorizó", Wanda Nara cuestionada por lo que hizo con su nuevo novio frente a sus hijas

Wanda y su nuevo novio Martín Migueles viajaron a Punta del Este, haciendo oficial su romance luego de semanas de especulaciones y rumores sobre su incipiente relación.

La flamante paraje no solo viajó a Uruguay sino que también dijeron presente en el cumpleaños de Zaira Nara y hasta fueron juntos al recital de Lali en Vélez.

Además, usuarios mandaron al frente a Wanda Nara luego de verla de lo más apasionada con Martín Migueles frente a sus hijas Francesca e Isabella Icardi.

WANDA NARA MARTIN MIGUELES SUPERMERCADO La actitud de Wanda Nara y su nuevo novio frente a sus hijas que generó polémica.

“Nos horrorizó porque estaban las nenas ahí y ella besándose con el tipo”, dijo la testigo a Infama lo que generó toda una polémica por la actitud de Wanda Nara con sus herederas.

¿Wanda Nara embarazada?: la contundente foto que estalló los rumores y luego borró

Desde allí, Wanda Nara no solo mostró su apasionado amancer sino que redobló la apuesta y publicó una foto con un detalle imposible de pasar desapercibido.

En la postal Wanda Nara presumió la vista al mar que tiene su casa en Punta del Este y entre los objetos de su mesa dejó ver una caja de test de embarazo.

wanda nara embarazo foto Wanda Nara generó rumores de embarazo con su foto desde Uruguay.

Fue Juariu la primera en notar su publicación. "Eso que está marcando ahí, que es una caja bordó, ¡es un test de embarazo! Se ve al pasar", dijo en Cortá por Lozano al analizar la imagen. Minutos despúes Wanda Nara eliminó la postal de su cuenta de Instagram.

La luna de miel de Wanda Nara y Martín Migueles

Fue Yanina Latorre quien reveló la primicia en SQP. “En este momento Wanda y Migueles se fueron de viaje juntos, con Zaira y una amiga. Están yendo a Punta del Este en primera clase” de una conocida compañía de ferrys, dijo sobre la mini luna de miel de Wanda Nara y el socio de Elías Piccirillo.

"Yo creo que ellos están por blanquear o lo está haciendo porque ya no lo maneja”, agregó Yanina mientras mostraba imágenes de la pareja en un free shop. "Son estos que vivían en la marginalidad, y de un día para el otro aparecen vestidos de Moncler”, agregó sobre el look de Migueles.