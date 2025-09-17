Inicio Farándula Yanina Latorre
Yanina Latorre reveló de qué vivirá la China Suárez si se pelea con Mauro Icardi: "Muy fondo de olla"

Le preguntaron por el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi y Yanina Latorre no se quedó callada. La letal respuesta de la conductora de SQP.

Yanina Latorre sin filtros sobre el futuro de la China Suárez con Mauro Icardi.

Tras su fin de semana en Mendoza, Yanina Latorre regresó a Buenos Aires y abrió la caja de preguntas para sus seguidores que, como siempre, le preguntaron por la relación de la China Suárez y Mauro Icardi.

Instalados en Turquía desde hace meses, la China Suárez y Mauro Icardi se muestran cada vez más enamorados presumiendo su amor con constantes postales y dedicatorias imposibles de pasar desapercibidas.

Ahora, los followers de Yanina Latorre le consultaron por el futuro de la actriz si llegará a separarse del futbolista. "¿Qué pasaría si la China Suárez se pelea con Mauro Icardi? ¿De qué vivirá?", escribieron.

La tremenda respuesta de Yanina Latorre cuando le preguntaron sobre el futuro de la China Su&aacute;rez.

"Del próximo", respondió Yanina fiel a su estilo. "Amo que no hables más de los tucos. Ya no saben que hacer para que hables de ellos", comentó otro usuario a lo que la conductora agregó, "Todo muy fondo de olla".

Yanina Latorre liquid&oacute; a la China Su&aacute;rez y Mauro Icardi.

El video de la China Suárez peleándose con un hincha en las calles de Estambul

La China Suárez volvió robarse todas las miradas en un nuevo partido del Galatasaray donde Mauro Icardi se lució, ahora como titular luego de su lesión.

Una vez más la China Suárez dijo presente en el estadio, alentando a Icardi con sus hijos pero fue protagonista de un insólito cruce a la salida del partido.

Mientras caminaba rodeada por periodistas y miembros de seguridad, un fanático del clásico rival del Galatasaray gritó: "¡Fenerbahçe campeón!".

La China Su&aacute;rez se cruz&oacute; con un hincha en Estambul.

Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez no solo lo negó con el dedo sino que fue por más y exclamó."No, Galatasaray campeón". Además, la China recreó el clásico gesto de Mauro icardi de juntar las manos y apoyar la cabeza simulando dormir

De qué está trabajando la China Suárez en Turquía

Luego de que en el Diario de Mariana saliera a la luz la difícil situación laboral de la China Suárez en Argentina, se conoció de qué está trabajando en Estambul.

Según revelaron en DDM, luego de todos los escándalos de la China Suárez, las marcas nacionales habrían decidido terminar sus contratos con ella.

A pesar de esta situación, la China Suárez fue elegida por una compañía en Estambul."Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, explicó Martín Candalaf.

“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregó sobre el presente de la China Suárez en Turquía.

La fiesta del amor que está preparando la China Suárez y Mauro Icardi

Tras una semana llena de explosivos posteos contra los haters y periodistas, aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez estarían organizando una fiesta para celebrar su amor.

A pesar de los conflictos con Wanda Nara y Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi siguen mostrándose más enamorados y afianzados que nunca desde Estambul.

Según revelaron en el Diario de Mariana, la pareja incluso están planeando una celebración en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida...", arrancó Guido Zaffora.

La China Su&aacute;rez y Mauro Icardi celebrar&aacute;n su amor.

"¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, agregó recordando además que meses atrás Mauro Icardi y la China Suárez mostraron sus anillos de compromiso desde Miami.

