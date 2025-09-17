Yanina Latorre reveló de qué vivirá la China Suárez si se pelea con Mauro Icardi: "Muy fondo de olla"

yanina latorre china proximo La tremenda respuesta de Yanina Latorre cuando le preguntaron sobre el futuro de la China Suárez.

"Del próximo", respondió Yanina fiel a su estilo. "Amo que no hables más de los tucos. Ya no saben que hacer para que hables de ellos", comentó otro usuario a lo que la conductora agregó, "Todo muy fondo de olla".

yanina china fondo de olla Yanina Latorre liquidó a la China Suárez y Mauro Icardi.

El video de la China Suárez peleándose con un hincha en las calles de Estambul

La China Suárez volvió robarse todas las miradas en un nuevo partido del Galatasaray donde Mauro Icardi se lució, ahora como titular luego de su lesión.

Una vez más la China Suárez dijo presente en el estadio, alentando a Icardi con sus hijos pero fue protagonista de un insólito cruce a la salida del partido.

Mientras caminaba rodeada por periodistas y miembros de seguridad, un fanático del clásico rival del Galatasaray gritó: "¡Fenerbahçe campeón!".

china suarez hincha turquia La China Suárez se cruzó con un hincha en Estambul.

Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez no solo lo negó con el dedo sino que fue por más y exclamó."No, Galatasaray campeón". Además, la China recreó el clásico gesto de Mauro icardi de juntar las manos y apoyar la cabeza simulando dormir

De qué está trabajando la China Suárez en Turquía

Luego de que en el Diario de Mariana saliera a la luz la difícil situación laboral de la China Suárez en Argentina, se conoció de qué está trabajando en Estambul.

Según revelaron en DDM, luego de todos los escándalos de la China Suárez, las marcas nacionales habrían decidido terminar sus contratos con ella.

A pesar de esta situación, la China Suárez fue elegida por una compañía en Estambul."Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, explicó Martín Candalaf.

“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregó sobre el presente de la China Suárez en Turquía.

La fiesta del amor que está preparando la China Suárez y Mauro Icardi

Tras una semana llena de explosivos posteos contra los haters y periodistas, aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez estarían organizando una fiesta para celebrar su amor.

A pesar de los conflictos con Wanda Nara y Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi siguen mostrándose más enamorados y afianzados que nunca desde Estambul.

Según revelaron en el Diario de Mariana, la pareja incluso están planeando una celebración en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida...", arrancó Guido Zaffora.

china mauro icardi foto La China Suárez y Mauro Icardi celebrarán su amor.

"¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, agregó recordando además que meses atrás Mauro Icardi y la China Suárez mostraron sus anillos de compromiso desde Miami.