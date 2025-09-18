Yanina Latorre le pidió a Mónica Farro que se bañara en vivo: "Llega el olor"

yanina latorre monica farro Yanina Latorre le dijo sucia y Mónica Farro no se quedó callada.

Lejos de tomárselo a chiste, Mónica Farro se msotró de lo más indignada . “¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo. Tengo spray en el pelo ahora, me acaban de poner en maquillaje. No es olor de mi pelo. Yo me río de muchas cosas, esto no me gusta", dijo enojada.

Yanina Latorre reveló la verdad del romance entre Wanda Nara y Martín Migueles

abrió la caja de preguntas para sus seguidores que no dudaron en consultarle por el nuevo romance de Wanda Nara.

Fue la misma Yanina Latorre quien semanas atrás, en su programa SQP reveló la primera información de la incipiente relación de Wanda Nara y Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo.

Ahora, Yanina Latorre dio más detalles y fue contundente con sus respuestas. "¿Es realmente el novio de Wanda o no?", preguntaron a lo que la rubia contestó: "Están juntos".

yanina latorre romance wanda nara Yanina Latorre sin filtros sobre el nuevo romance de Wanda Nara.

"Si es el novio oficial no te lo puedo decir,le pregunto y no me contesta", siguió Yanina Latorre sobre la falta de contacto que está teniendo con Wanda Nara. "Cuando enloquece me pide que haga bien mi trabajo", remató.

Yanina Latorre reveló los secretos más escandalosos de la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Hubo robos"

Yanina Latorre visitó Trato Hecho y respondió preguntas de los "valijeros", revelando datos desconocidos sobre el fastuoso casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Tras su escandalosa separación de Maxi López, Wanda Nara y Mauro Icardi dieron el sí en una boda llena de famosos y Yanina Latorre formó parte de los invitados.

“Yo fui al casamiento de Wanda y Mauro. Él al principio me quería porque yo los ayudé. Cuando ella se separa de Maxi López, yo quedé del lado de ellos”, le contó Yanina Latorre a Santi Maratea en su programa de América.

“Me robé todas las cosas del baño y le robé cosas a los novios para llevarlo todo a la tele. ¡Yo me inmolo por mi programa!”, dijo justificando sus delitos.