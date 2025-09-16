Yanina Latorre reveló la verdad del romance entre Wanda Nara y Martín Migueles

yanina latorre romance wanda nara
Yanina Latorre sin filtros sobre el nuevo romance de Wanda Nara.
"Si es el novio oficial no te lo puedo decir,le pregunto y no me contesta", siguió Yanina Latorre sobre la falta de contacto que está teniendo con Wanda Nara. "Cuando enloquece me pide que haga bien mi trabajo", remató.
¿Wanda Nara embarazada?: la contundente foto que estalló los rumores y luego borró
Wanda Nara y su nuevo novio Martín Migueles viajaron a Punta del Este luego de las filosas declaraciones de L-Gante sobre la top que decidió presumir su nueva relación por todo lo alto.
Desde allí, Wanda Nara no solo mostró su apasionado amancer sino que redobló la apuesta y publicó una foto con un detalle imposible de pasar desapercibido.
En la postal Wanda Nara presumió la vista al mar que tiene su casa en Punta del Este y entre los objetos de su mesa dejó ver una caja de test de embarazo.
wanda nara embarazo foto
Wanda Nara generó rumores de embarazo con su foto desde Uruguay.
Fue Juariu la primera en notar su publicación. "Eso que está marcando ahí, que es una caja bordó, ¡es un test de embarazo! Se ve al pasar", dijo en Cortá por Lozano al analizar la imagen. Minutos despúes Wanda Nara eliminó la postal de su cuenta de Instagram.
Yanina Latorre reveló los secretos más escandalosos de la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Hubo robos"
Yanina Latorre visitó Trato Hecho y respondió preguntas de los "valijeros", revelando datos desconocidos sobre el fastuoso casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi.
Tras su escandalosa separación de Maxi López, Wanda Nara y Mauro Icardi dieron el sí en una boda llena de famosos y Yanina Latorre formó parte de los invitados.
“Yo fui al casamiento de Wanda y Mauro. Él al principio me quería porque yo los ayudé. Cuando ella se separa de Maxi López, yo quedé del lado de ellos”, le contó Yanina Latorre a Santi Maratea en su programa de América.
“Me robé todas las cosas del baño y le robé cosas a los novios para llevarlo todo a la tele. ¡Yo me inmolo por mi programa!”, dijo justificando sus delitos.