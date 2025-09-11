La foto de Evangelina Anderson infraganti en México: "Parecían pareja"

evangelina anderson foto infraganti Captan a Evangelina Anderson con un hombre en un shopping de México.

Así publicó Pochi de Gossipeame en su cuenta de Instagram. "Andaba con este chico joven, de 35 años. Parecían pareja. Se subieron a una camioneta Jeep Rubicon Roja. Él le abrió la puerta y espero a que suba", describió la persona que captó el momento.

El desesperado pedido de Evangelina Anderson tras el rumor sobre su affaire con un hombre casado

Yanina Latorre explicó que Evangelina Anderson habló con el sitio Primicias Ya donde aseguró que jamás estaría con un hombre comprometido y luego se arrepintió y exigió al portal que bajara la nota de su página.

yanina evangelina hombre casado Yanina Latorre reveló qué hizo Evangelina Anderson tras los rumores.

Como si no fuera suficiente, fue por más y reveló más detalles sobre la nueva relación de Evangelina."A mí lo que no me gusta es que se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes", lanzó."Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue", cerró picantísima.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.