¿Wanda Nara durmió en la cama de Jesica Cirio y Elías Piccirillo?: las fotos

wanda nara cama jesica cirio Wanda Nara habría dormido en la ex mansión de Jesica Cirio y Elías Piccirillo.

Juariu incluso fue por más y comparó postales de las modelos mostrando en detalle las pruebas que confirmarían que Wanda pasó la noche en la mansión de Jesica Cirio en la que actualmente vive Martín Migueles, socio de Piccirillo.

Las fotos de Wanda Nara con el socio de Elías Piccirillo

Wanda Nara vivió un fin de semana de lo más movido, lleno de eventos en el que no faltó el segundo show de Lali Espósito en Vélez.

Acompañada por sus hijas Isabella y Francesca y su mamá Nora Colossimo, Wanda Nara asistió al estadio y se robó toda la atención por su compañía masculina.

Es que además de su familia, Wanda Nara fue al recital con Martín Migueles, el socio y mejor amigo de Elías Piccirillo, con quien se la vinculó sentimentalmente.

wanda nara socio piccirillo lali Wanda Nara y Martín Migueles en el show de Lali.

Según revelaron en SQP, Wanda Nara estaría saliendo con Migueles desde hace varias semanas. Además, se los vió juntos en el cumpleaños de Zaira Nara y hasta en el partido de Argentina.

El llamativo look de Wanda Nara en el partido de Argentina

Wanda Nara causó sensación en el partido Argentina vs Venezuela, donde fue acompañada por todos sus hijos y su hermana Zaira Nara.

Desde las tribunas del Monumental, Wanda Nara y su familia se robaron toda la atención, en especial Wanda por el atuendo que eligió para el encuentro.

De lo más canchera, Wanda Nara eligió la tendencia del total denim combinando sus jeans con campera oversize estilo patchwork de la marca Louis Vuitton.

wanda nara look partido Wanda Nara se robó todas las miradas en el Monumental con su look.

Como no podía ser de otra manera, Wanda agregó camiseta argentina personalizada y, como broche de oro, un llamativo gorro con el logo de un león estampado, que podría ser una filosa indirecta para Mauro Icardi.