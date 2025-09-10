¡Bombazo! Wanda Nara nominada a dos Premios Martín Fierro

wanda nara martin fierro 2025 Wanda Nara nominada a Mejor Conducción Femenina.

Además, Bake Off Famosos donde Wanda Nara debutó como conductora fue nominado en la categoría Mejor Big Show compitiendo con Noche Perfecta y Noche al Dente.

Wanda Nara infraganti ¿con su nuevo novio?

Acompañada por sus hijas Isabella y Francesca y su mamá Nora Colossimo, Wanda Nara asistió al estadio y se robó toda la atención por su compañía masculina.

Es que además de su familia, Wanda Nara fue al recital con Martín Migueles, el socio y mejor amigo de Elías Piccirillo, con quien se la vinculó sentimentalmente.

wanda nara socio piccirillo lali Las fotos de Wanda Nara con el socio de Elías Piccirillo.

Según revelaron en SQP, Wanda Nara estaría saliendo con Migueles desde hace varias semanas. Además, se los vió juntos en el cumpleaños de Zaira Nara y hasta en el partido de Argentina.

El llamativo look de Wanda Nara en el partido de Argentina

Wanda Nara causó sensación en el partido Argentina vs Venezuela, donde fue acompañada por todos sus hijos y su hermana Zaira Nara.

Desde las tribunas del Monumental, Wanda Nara y su familia se robaron toda la atención, en especial Wanda por el atuendo que eligió para el encuentro.

De lo más canchera, Wanda Nara eligió la tendencia del total denim combinando sus jeans con campera oversize estilo patchwork de la marca Louis Vuitton.

wanda nara look partido Wanda Nara se robó todas las miradas en el Monumental con su look.

Como no podía ser de otra manera, Wanda agregó camiseta argentina personalizada y, como broche de oro, un llamativo gorro con el logo de un león estampado, que podría ser una filosa indirecta para Mauro Icardi.