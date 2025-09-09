¡Qué pasó! En su nueva Lamborghini, Wanda Nara fue a un curso de ludopatía y le dijeron de todo

wanda nara charla ludopatia Polémica con Wanda Nara en el ingreso a su charla de ludopatía.

En Puro Show mostraron las imágenes y cuestionar a Wanda Nara por su actitud. “¡Qué cholulos esos que están ahí! ¿Por qué le abren el garage? Que entre por la vereda como cualquier ciudadano... van ahí porque cometieron una macana, que enfrenten a las cámaras y que pidan perdón", dijo Pampito furioso por el trato especial que recibió la rubia.

"Busquemos un varón", el pedido de Mauro Icardi a Wanda Nara el día que lo dejó

Antes de la emisión del programa completo de Fernet con Grego Rosello, en LAM mostraron un pequeño adelanto de las declaraciones que da Wanda Nara hablando como nunca antes de Mauro Icardi, Maxi López y hasta L-Gante.

En el recorte, Wanda Nara incluso reveló cómo fue su última charla con Mauro Icardi antes de su ruptura final y el pedido que le hizo el futbolista.

wanda nara mauro hijo varon Wanda Nara reveló qué le pidió Mauro Icardi el día que lo dejó.

“El día que llamo al 911, y pasa todo lo que pasa con el turco, con Mauro, vamos a decirlo, me decía ‘busquemos el varón’”, cuenta Wanda Nara sobre el deseo de Icardi de ampliar la familia.

Wanda Nara se despidió de México dejando poco a la imaginación y tuvo que eliminar los comentarios

Si bien ya regresó al país, Wanda Nara se despidió de México con un álbum de fotos al rojo vivo dejando su atuendo más arriesgado para el final.

Desde un avión privado, Wanda Nara se fotografió marcando su silueta con un audaz vestido de transparencias dejando poco a la imaginación. La rubia incluso tuvo que agregar emojis en su escote para evitar ser censurada.

wanda nara vestido transparencias censura El look de transparencias de Wanda Nara en México.

Además, a diferencia de otras de sus publicaciones, Wanda Nara decidió eliminar la posibilidad de que los seguidores pudieran comentar sus fotos, decisión que también tomó Mauro Icardi en su posteo con la China Suárez.