"¿Loba o zorra?", así reaccionó Wanda Nara al tatuaje de Mauro Icardi tapando su rostro

wanda tatuaje icardi La tremenda reacción de Wanda Nara al tatuaje de Mauro Icardi.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara fue por todo y se la jugó por la loba. De lo más picante, la rubia reaccionó subiendo una storie a su cuenta de instagram con una frase letal. "Una loba siempre cuida a su manada", escribió.

En su nueva Lamborghini, Wanda Nara fue a un curso de ludopatía y le dijeron de todo

Mientras siguen las repercusiones por sus declaraciones en la entrevista que le dió a Grego Rosello, Wanda Nara cumplió con su deber pero fue de lo más criticada.

Wanda Nara asistió al curso de ludopatía ordenado por la Justicia por haber promocionado sitios de apuestas ilegales y se robó todas las miradas al llegar a bordo de su flamante Lamborghini.

Como siempre, Wanda Nara generó polémica luego de ingresar su Lamborghini al estacionamiento privado mientras que otros famosos entraron caminando y sin llamar la atención.

wanda nara charla ludopatia Polémica con Wanda Nara en el ingreso a su charla de ludopatía.

En Puro Show mostraron las imágenes y cuestionar a Wanda Nara por su actitud. “¡Qué cholulos esos que están ahí! ¿Por qué le abren el garage? Que entre por la vereda como cualquier ciudadano... van ahí porque cometieron una macana, que enfrenten a las cámaras y que pidan perdón", dijo Pampito furioso por el trato especial que recibió la rubia.

"Busquemos un varón", el pedido de Mauro Icardi a Wanda Nara el día que lo dejó

Antes de la emisión del programa completo de Fernet con Grego Rosello, en LAM mostraron un pequeño adelanto de las declaraciones que da Wanda Nara hablando como nunca antes de Mauro Icardi, Maxi López y hasta L-Gante.

En el recorte, Wanda Nara incluso reveló cómo fue su última charla con Mauro Icardi antes de su ruptura final y el pedido que le hizo el futbolista.

wanda nara grego Wanda Nara reveló qué le pidió Mauro Icardi el día que lo dejó.

“El día que llamo al 911, y pasa todo lo que pasa con el turco, con Mauro, vamos a decirlo, me decía ‘busquemos el varón’”, cuenta Wanda Nara sobre el deseo de Icardi de ampliar la familia.