Yanina Latorre reveló la tremenda reacción de Benjamín Vicuña por la escolarización de sus hijos en Turquía

chinasuarez hijos colegio turquia La angustia de Benjamín Vicuña tras la escolarización de sus hijos en Estambul.

La conductora se comunicó con el abogado de Benjamín Vicuña que confirmó que no estaban enterados y que podrían tomar acciones legales contra la China Suárez. "Él no quiere poner piedras en el camino, pero se está sintiendo un boludo porque en el fondo te da como un pánico de que un día no vuelvan".

La mamá de Benjamín Vicuña habló y reveló el secreto más impactante de la China Suárez

Benjamín Vicuña y su madre Isabel Luco Morandé hablaron sin filtros durante una entrevista con Cecilia Bolocco para su programa Todo por tí.

Isabel Luco reveló detalles desconocidos sobre su ex nuera y Benjamín. La chilena recordó el emocionante bautismo de Magnolia Vicuña y dejó entrever que en la ceremonia se habrían casado.

"¿Te acordás? Cuando bautizó a la Magnolia, alguien de repente le dijo: Padre, ¿por qué no aprovecha y no hace un dos en uno?”, lanzó la madre del actor. “Y aprovechamos de casar a... Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja... Pero fue precioso, ¿se acuerda?”, dijo Isabel generando la rápida intervención de Vicuña.

madre vicuña china suarez Benjamín Vicuña y su mamá hablaron sin filtros de la China Suárez en una entrevista íntima con Cecilia Bolocco.

“No, no, fue un rito... No, mamá, no!”, exclamó Benjamín Vicuña intentando desmentir a su madre aunque las declaraciones generaron revuelo en las redes en pocos minutos.

Benjamín Vicuña destrozó a la China Suárez: "Es lamentable"

Benjamín Vicuña habló como nunca antes de la China Suárez tras el escandaloso posteo de la actriz acusándolo de mal padre, infiel y adicto.

En una revista internacional, Benjamín Vicuña se refirió a lo sucedido y fue letal. "Es lamentable lo que está pasando", dijo sobre su distanciamiento. "Con ella separados tuvimos durante años un arreglo armónico, de entendimiento, de cariño y de respeto", siguió.

"Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando por el entendimiento entre adultos, por el bien de los niños".

Además, Benjamín Vicuña desmintió los dichos de la China Suárez en su contra. "Se insinuaron cosas que no fueron ciertas (adicciones)y se cuestionó su rol de padre sin conocerlo", sostuvo indignado.