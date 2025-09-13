En bikini culotte, Nati Jota anticipó el verano: "Quiero bebotear"

nati jota culotte Nati Jota sorprendió a sus seguidores con su bikini culotte.

"SIgo siendo solo una chica que quiere bebotear y ver si el que le gusta le pone like. Espero que ponga like sin leer", comentó divertida esperando reacciones.

Las fotos de Nati Jota de fiesta en la noche europea

Nati Jota dejó la playa de lado para encender la noche europea asistiendo a una de las fiestas más exclusivas de la temporada de verano.

Para su salida, Nati Jota destacó sus piernas y bronceado con un mini vestido de transparencias estampadas y sus fotos estallaron las redes.

nati jota fiesta europa Nati Jota arrasó con su look de fiesta en Europa.

Días antes, Nati no solo causó sensación con su figura sino que sorprendió a sus seguidores al comunicar que estará viviendo en un barco.

En bikini XS, Nati Jota anunció que está viviendo en un barco y las fotos causaron furor

Como siempre hace, Nati Jota no dejó a sus fans fuera de su nueva aventura y se grabó desde la cubierta anunciando que estará a bordo de un barco durante los próximos siete días en las costas de Mallorca.

nati jota bikini barco Nati Jota impone tendencia con sus bikinis.

Además, Nati Jota eligió un plano de lo más audaz mostrando en detalle su microbikini de bombacha colaless tiro alto color violeta y corpiño con mega escotazo.