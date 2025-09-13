En bikini culotte, Nati Jota anticipó el verano: "Quiero bebotear"

Nati Jota sigue causando sensación con sus postales de su paso por el verano europeo. Junto a sus amigas, la top desembarcó en España y protagonizó un desfile de fotos cada vez más atrevidas.
Si bien ya regresó al país, Nati Jota sorprendió a sus seguidores con imágenes inéditas de sus vacaciones donde no dudó en presumir su faceta más sexy.
Entre las fotos que eligió, Nati Jota se la jugó luciendo una microbikini de bombacha culotte a rayas tejida al crochet de lo más original. Además, la influencer acompañó el álbum con un atrevido mensaje.
"SIgo siendo solo una chica que quiere bebotear y ver si el que le gusta le pone like. Espero que ponga like sin leer", comentó divertida esperando reacciones.
Nati Jota dejó la playa de lado para encender la noche europea asistiendo a una de las fiestas más exclusivas de la temporada de verano.
Para su salida, Nati Jota destacó sus piernas y bronceado con un mini vestido de transparencias estampadas y sus fotos estallaron las redes.
Días antes, Nati no solo causó sensación con su figura sino que sorprendió a sus seguidores al comunicar que estará viviendo en un barco.
Como siempre hace, Nati Jota no dejó a sus fans fuera de su nueva aventura y se grabó desde la cubierta anunciando que estará a bordo de un barco durante los próximos siete días en las costas de Mallorca.
Además, Nati Jota eligió un plano de lo más audaz mostrando en detalle su microbikini de bombacha colaless tiro alto color violeta y corpiño con mega escotazo.